В каких регионах Англии ужесточили коронавирусные ограничения?

Новые правила начнут действовать с 31 декабря

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил об очередном ужесточении коронавирусных ограничений, сообщает BBC.

С 31 декабря на четвертый уровень переходят Лестер, Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дерби и Дербишир, Ноттингем и Ноттингемшир, Бирмингем и Блэк-Кантри, Ковентри, Солихалл, Уорикшир, Стаффордшир и Сток-он-Трент, Ланкашир, Чешир и Уоррингтон, Камбрия, Большой Манчестер, Тис-Велли, Глостершир, Суиндон, Борнмут, остров Уайт, Нью-Форест, Сомерсет и вся Северо-Восточная Англия.

Жителям этих регионов необходимо по возможности оставаться дома и разрешается общаться только в пределах своего support bubble. Все непродовольственные магазины, гостиницы и развлекательные учреждения закроются, кафе и рестораны начнут работать только на доставку и вынос. Полный список ограничений доступен на сайте правительства.

На третий уровень ограничений переходят Ратленд, Шропшир и Телфорд, Вустершир, Херефордшир, Ливерпуль, Йорк и Северный Йоркшир, Бат и Северо-Восточный Сомерсет, Девон, Плимут, Торки, Корнуолл, Дорсет, Уилтшир.

Согласно подсчетам Sky News, с 31 декабря в регионах с наивысшим уровнем ограничений будут находиться 44 млн человек, или 78% населения Англии.

29 декабря в Великобритании было выявлено 53 135 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 414 смертей.