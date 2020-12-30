Великобритания одобрила вакцину AstraZeneca

Ее начнут применять с 4 января

Правительство Великобритании одобрило вакцину против коронавируса, разработанную фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Пресс-релиз был опубликован на сайте правительства. «Сегодня правительство приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) по использованию вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca против COVID-19. Эксперты MHRA подтверждают, что вакцина соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности», – говорится в пресс-релизе.

Министерство здравоохранения сообщило, что препарат показал свою безопасность и эффективность во время клинических испытаний.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок рассказал Sky News, что у NHS есть четкий план по поставкам препарата. Новую вакцину начнут применять с 4 января, первыми ее получат люди из группы риска по состоянию здоровья. Интервал между первой и второй дозой вакцины должен составлять порядка 12 недель.

«Это фантастическая новость и триумф британской науки. Теперь мы сможем вакцинировать большее количество людей», – написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем аккаунте «Твиттера».