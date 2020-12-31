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Учащиеся средней школы в Англии не вернутся за парты до 18 января

Учащиеся средней школы в Англии не вернутся за парты до 18 января
Фото:123rf.com

Министерство образования внесло изменения в план по возобновлению обучения

Из-за нового штамма коронавируса министерство образования Великобритании внесло изменения в план по возобновлению обучения в школах Англии после Рождества, сообщает Sky News.

11 января все ученики средней школы должны были вернуться за парты, однако теперь – только выпускники. Остальные старшеклассники начнут обучаться дистанционно, а к очному обучению вернутся только 18 января. Ожидается, что недельная отсрочка позволит правительству провести массовое тестирование учащихся на коронавирус.

Большинство начальных школ откроется 4 января, как и было запланировано. Исключение составят некоторые учебные заведения, которые находятся в регионах с четвертым уровнем коронавирусных ограничений – в 22 лондонских бора и некоторых районах Кента, Эссекса, Хертфордшира, Восточного Сассекса и Хертфортшира. Точная дата возобновления очного обучения в этих школах станет известна не ранее 13 января, заявили в министерстве образования.

Первыми на коронавирус протестируют учеников выпускных классов, рассказал министр образования Гэвин Уильямсон. Он пообещал сделать все возможное, чтобы учебный процесс не пострадал из-за пандемии COVID-19.

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Учащиеся средней школы в Англии не вернутся за парты до 18 января
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