Британцев, проживающих в Испании, не пустили на рейс до Мадрида

Их документы недействительны после «Брекзита», заявила авиакомпания

Семеро британцев, в настоящее время проживающих на территории Испании, не смогли сесть на рейс до Мадрида в аэропорту Хитроу 2 января. Испанская авиакомпания Iberia отказала им в посадке, пишет The Guardian. Сотрудники у стойки объяснили это тем, что документы пассажиров, подтверждающие вид на жительство в Испании, недействительны после «Брекзита».

В 2020 году правительства Великобритании и Испании заявили, что даже после окончания переходного периода граждане этих стран могут предъявлять удостоверение личности старого и нового образца (NIE и TIE соответственно). Один из пассажиров, Макс Дункан, попытался объяснить это сотрудникам авиакомпании, но те были непреклонны. Из-за вынужденной задержки у некоторых пассажиров истек срок действия ПЦР-теста на коронавирус. Теперь им придется снова придется заплатить £249 за тестирование.

Дункан осветил ситуацию в «Твиттере», после чего на его обращение откликнулось посольство Великобритании в Мадриде и снова подтвердило информацию о валидности обоих документов. Сейчас в Испании проживают более 300 тыс. граждан Соединенного Королевства. The Guardian сообщает, что аналогичный инцидент произошел с пассажирами, направлявшимися в Барселону.