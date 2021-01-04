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Лондонский суд отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

Лондонский суд отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США
Джулиан Ассанжcommons.wikimedia.org

Основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже и хакерской деятельности

4 января лондонский суд Олд-Бейли вынес решение по делу основателя WikiLeaks – австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, сообщает Sky News. Властям США было отказано в его экстрадиции – так постановила судья Ванесса Барайтцер. По ее мнению, в Америке Ассанжа поместили бы в тюрьму строгого режима, что негативно скажется на его психическом здоровье и может привести к суициду (Ассанж несколько лет борется с хронической депрессией).

Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанжа семнадцать обвинений в шпионаже и одно обвинение в организации хакерской атаки на правительственные компьютеры с целью их взлома и дальнейшего распространения секретных военных документов.

49-летнему активисту грозит до 175 лет тюремного заключения.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что он действовал как журналист и хотел пролить свет на многочисленные правонарушения Вооруженных сил США в Ираке и Афганистане.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал дело Ассанжа беспрецедентной атакой на свободу слова. Фидель Нарваес, сотрудник посольства Эквадора, где укрывался Ассанж, заявил: «Имейте в виду, что свобода выражения мнений все еще находится под угрозой. Джулиана экстрадировали бы, если его психическое здоровье позволяло бы это сделать».

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