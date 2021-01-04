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Родителям могут предоставить оплачиваемый отпуск на время закрытия школ

Родителям могут предоставить оплачиваемый отпуск на время закрытия школ
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Начало учебного семестра отложили из-за коронавируса

Средние школы Англии закрыты с 4 по 11 января, чтобы правительство смогло подготовиться к массовому тестированию учащихся на коронавирус. Большинство начальных школ открылось 4 января, как и было запланировано. Исключение составили учебные заведения Лондона и юго-востока Англии, где быстро распространяется новый штамм коронавируса. Однако обсуждения о возможном закрытии всех школ велись и в новогодние праздники, пишет BBC.

Теперь родители младших школьников в вышеуказанных регионах пытаются одновременно работать и присматривать за детьми. По данным Британского профсоюзного центра TUC, некоторые договариваются с работодателем о гибком графике или берут неоплачиваемые выходные – что неизбежно скажется на семейном доходе. Генеральный секретарь TUC Френсис О’Грейди предлагает компаниям отправить таких сотрудников в оплачиваемый отпуск (furlough). В описании программы Coronavirus Job Retention Scheme указано, что у родителей есть такое право.

Правительство согласилось с доводами О’Грейди и призвало работодателей учитывать индивидуальные обстоятельства. «Мы призываем компании проявить максимальную гибкость: предоставить работникам нужный график, перевести их на удаленную работу или рассмотреть вариант отправки сотрудника в оплачиваемый отпуск», – заявил представитель правительства.

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