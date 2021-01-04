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В Великобритании начали применять вакцину AstraZeneca

В Великобритании начали применять вакцину AstraZeneca
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Первым ее получил 82-летний Брайан Пинкер

В Великобритании началась вакцинация препаратом, разработанным англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщает BBC. Шесть больничных трастов – в Оксфорде, Лондоне, Сассексе, Ланкашире и Уорикшире – получили 530 тыс. доз и уже начали их применять.

Первым человеком, получившим вакцину, стал 82-летний Брайан Пинкер. Медбрат оксфордской больницы имени Черчилля Сэм Фостер сделал ему укол примерно в 7:30 утра по местному времени. Сам Брайан невероятно горд, что препарат разработали в Оксфорде. «Медсестры, врачи и остальной персонал сегодня были просто великолепны. Теперь я с нетерпением жду возможности отпраздновать 48-ю годовщину свадьбы с моей супругой Ширли», – рассказал Пинкер.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и главный врач Англии Крис Уитти поздравили нацию с началом нового этапа вакцинации, однако отметили растущую загруженность NHS. На 3 января в стране выявили более 50 тыс. случаев заболевания коронавирусом, а оппозиция даже предложила правительству ввести общенациональный карантин для улучшения эпидемиологической ситуации.

Вакцинация препаратом от компаний Pfizer и BioNTech стартовала 8 декабря. Первой вакцину получила 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан; ей уже ввели обе дозы.

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