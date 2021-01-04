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Борис Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в Англии

Борис Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в Англии
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Школы и колледжи переходят на дистанционное обучение с 5 января

4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с очередным обращением к нации, передает Sky News. Он сообщил, что в Англии вводится строгий карантин, который будет действовать минимум шесть недель. Парламент соберется для одобрения карантина в среду 6 января, однако Борис Джонсон попросил жителей страны начать соблюдать его уже с 5-го числа. Новые ограничения будут аналогичны тем, которые правительство приняло в марте 2020 года:

– всем настоятельно рекомендуется оставаться дома. Покидать жилое помещение можно только для занятий спортом один раз в день, покупки продуктов и других товаров первой необходимости, посещения врача, оказания помощи пожилым или хронически больным, а также если нет возможности работать удаленно;

– все начальные и средние школы и колледжи переходят на дистанционное обучение с 5 января, но ясли остаются открытыми. Выпускные экзамены A-level и GCSE планируется отменить;

– людям, входящим в группу риска по состоянию здоровья, не рекомендуется покидать дом без крайней необходимости (только для посещения врача или занятий спортом один раз в день);

рестораны продолжат работать на доставку, однако продажа алкоголя навынос будет запрещена;

площадки для гольфа, теннисные корты и тренажерные залы на открытом воздухе закроются.

Со списком ограничений можно ознакомиться на сайте правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что пойти на такие меры его вынудила крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране. На 5 января в Великобритании выявлено более 58 тыс. случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано 407 смертей.

Ранее о введении общенационального локдауна в Шотландии объявила первый министр Никола Стерджен. Уэльс закрыл все школы и колледжи до 18 января. В Северной Ирландии карантин действует с 26 декабря.

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