В Лондоне новый рекорд по числу госпитализированных с коронавирусом

За восемь дней в больницы поступило более 5 тыс. человек

Число госпитализированных с коронавирусом в Лондоне превысило максимум первой волны пандемии, сообщает The Evening Standard. На 4 января в столичных больницах насчитывается 6,7 тыс. пациентов с COVID-19. При этом, как уточнили в NHS, 5,6 тыс. из них доставили в медицинские учреждения всего за восемь дней.

В пик первой волны пандемии (9 апреля 2020 года) число госпитализированных в Лондоне составило 5,2 тыс. Столичные врачи предупреждают о перегруженности системы здравоохранения и вынуждены откладывать операции, не связанные с вирусом. В своем выступлении по поводу карантина Борис Джонсон заявил, что NHS с трудом справляется с продолжающимся устойчивым ростом заболеваемости.

Доктор Чаанд Нагпол, председатель совета Британской медицинской ассоциации (BMA), рассказывает следующее: «Больницы на пределе, врачи сообщают о невыносимых нагрузках. Число госпитализированных с коронавирусом растет, из-за чего заниматься пациентами с другими заболеваниями приходится по остаточному принципу. Необходимо ускорить вакцинацию медработников, чтобы они могли продолжать работу».

Но несмотря на растущее число заражений, смертность от COVID-19 в стране существенно снизилась по сравнению с апрелем 2020 года, поскольку врачи приобрели опыт в лечении болезни.