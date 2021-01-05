﻿﻿﻿﻿﻿

В Лондоне новый рекорд по числу госпитализированных с коронавирусом

В Лондоне новый рекорд по числу госпитализированных с коронавирусом
Фото:123rf.com

За восемь дней в больницы поступило более 5 тыс. человек

Число госпитализированных с коронавирусом в Лондоне превысило максимум первой волны пандемии, сообщает The Evening Standard. На 4 января в столичных больницах насчитывается 6,7 тыс. пациентов с COVID-19. При этом, как уточнили в NHS, 5,6 тыс. из них доставили в медицинские учреждения всего за восемь дней.

В пик первой волны пандемии (9 апреля 2020 года) число госпитализированных в Лондоне составило 5,2 тыс. Столичные врачи предупреждают о перегруженности системы здравоохранения и вынуждены откладывать операции, не связанные с вирусом. В своем выступлении по поводу карантина Борис Джонсон заявил, что NHS с трудом справляется с продолжающимся устойчивым ростом заболеваемости.

Доктор Чаанд Нагпол, председатель совета Британской медицинской ассоциации (BMA), рассказывает следующее: «Больницы на пределе, врачи сообщают о невыносимых нагрузках. Число госпитализированных с коронавирусом растет, из-за чего заниматься пациентами с другими заболеваниями приходится по остаточному принципу. Необходимо ускорить вакцинацию медработников, чтобы они могли продолжать работу».

Но несмотря на растущее число заражений, смертность от COVID-19 в стране существенно снизилась по сравнению с апрелем 2020 года, поскольку врачи приобрели опыт в лечении болезни.

profile-sample2
В Лондоне закрывается музей Флоренс Найтингейл
05-01-2021
profile-sample2
Можно ли переезжать во время карантина?
05-01-2021
profile-sample2
В Лондоне новый рекорд по числу госпитализированных с коронавирусом
05-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.