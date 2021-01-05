К 95-летию Елизаветы II выпустят памятную монету

Королевский монетный двор сделает необычный подарок

21 апреля 2021 года королеве Великобритании Елизавете II исполнится 95 лет. К юбилею Ее Величества Королевский монетный двор выпустит новую памятную монету номиналом £5, пишет BBC. На ней будет изображена королевская монограмма EIIR и выгравирована надпись «Мое сердце и моя преданность». Слова являются отсылкой к рождественскому выступлению Елизаветы II в 1957 году – первому, которое транслировали по телевидению.

«В далекие времена монарх вел своих солдат на поле битвы и лично руководил ими. Но сегодня все по-другому. Я не веду вас в бой, не участвую в разработке законов и судебных процессах, но я могу сделать что-то иное – я могу отдать свое сердце и свою преданность старым островам и всем народам, принадлежащим к Содружеству наций», – заявила тогда королева.

Помимо этого, в 2021 году выпустят еще четыре монеты. Одна из них будет посвящена 250-летию со дня рождения писателя Вальтера Скотта, вторую приурочат к 75-летию со дня смерти писателя Герберта Джорджа Уэллса. Обе монеты будут номиналом £2.

Еще две монеты, в 50 пенсов, выпустят к 50-летию монет нового образца Великобритании и к 75-летию со дня смерти изобретателя Джона Лоуги Бэрда, получившего известность как создатель первой механической телевизионной системы. Набор можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора.