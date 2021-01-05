Можно ли переезжать во время карантина?

Рассказываем, что происходит сейчас с рынком недвижимости
Во время первого коронавирусного карантина в Великобритании выходить из дома без крайней необходимости запрещалось. Рынок жилья встал – из-за ограничений агентствам недвижимости пришлось отложить до лета 450 тыс. сделок. В этот локдаун правительство не запрещает продавать и покупать жилье, а также переезжать в новый дом, сообщает The Telegraph.
Однако все задействованные в процессе покупки люди должны соблюдать следующие правила:
– держать социальную дистанцию 2 метра;
– регулярно мыть руки;
– по возможности проводить первый осмотр жилья в онлайн-режиме через соответствующие программы;
– носить маски во время общения с людьми.
Если у покупателя или продавца жилого помещения выявили коронавирус, всем участникам сделки необходимо самоизолироваться.
Что касается цен на недвижимость, то аналитики уверены: они перестанут расти уже этой весной из-за окончания действия программы по сохранению рабочих мест (furlough) и отмены налоговых послаблений при покупке недвижимости стоимостью до £500 тыс. Консалтинговая компания Capital Economics прогнозирует падение цен на 5%, аналитики Halifax – на 2–5%.
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