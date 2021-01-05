Правительство выделило £4,6 млрд на поддержку бизнеса во время карантина

Компании получат разовую выплату от государства

Министр финансов Великобритании Риши Сунак обнародовал пакет новых мер по поддержке предприятий сферы розничной торговли, развлечений, общественного питания и гостиничного бизнеса на период карантина. Они получат разовую выплату до £9 тыс., сообщает The Independent.

Объем выплаты будет рассчитываться исходя из оценочной стоимости объектов недвижимости предприятия:

– £4 тыс. выплатят компаниям со стоимостью недвижимости менее £15 тыс.;

– £6 тыс. – компаниям со стоимостью недвижимости от £15 тыс. до 51 тыс.;

– £9 тыс. – компаниям со стоимостью недвижимости более £51 тыс.

Общий объем выплат составит £4 млрд, говорят в министерстве финансов Великобритании. Финансовую поддержку получат более 600 тыс. компаний.

Еще £594 млн будет выделено автономным администрациям Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также муниципалитетам Англии, чтобы они самостоятельно распределяли средства на поддержку предприятий, не удовлетворяющих критериям для получения гранта.

«Выплаты помогут бизнесу пережить последующие месяцы и, что крайне важно, сохранить рабочие места, чтобы сотрудники могли вернуться обратно после снятия карантина», – заявил Риши Сунак.