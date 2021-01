Православные храмы Британии

У многих наших читателей приближение православного Рождества вызывает желание не только организовать праздничный ужин, но и зайти в церковь. При этом многие выходцы с постсоветского пространства искренне убеждены, что нужных церквей в Британии нет и ближайший к Лондону православный храм расположен где-нибудь не ближе Болгарии. Но на самом деле у Британии долгая история контактов с Восточной церковью. Мы расскажем, как ее здесь найти.

Единая и до поры неделимая

Начать стоит с того, что англиканское и православное вероучения на самом деле не столь уж далеки друг от друга. Как известно, в древности церковь была едина, придерживалась общих догматов, вела одинаковые службы по одним и тем же книгам и чтила общих святых. Потом, в 1054 году, произошел так называемый Великий раскол, в результате которого церковь распалась на Западную, с центром в Риме, и Восточную (православную), с центром в Константинополе.

Позже и Западная, и Восточная церкви распались еще несколько раз, но это уже отдельная история. Таким образом, все, что пришло в церковь до XI столетия, существует и в православии, и в протестантстве. Текст Библии различается только по языку перевода, тексты самых древних молитв (вроде «Отче наш») тоже переведены, но совпадают дословно, а в православный пантеон входят все попавшие туда до раскола святые, в том числе столь любимые в англоязычном мире святой Патрик и Санта-Клаус (если кто не знает, это тот самый святой, которого в России именуют Николаем Чудотворцем).

Связь англиканства и православия этим не ограничивается. Выходцев из России на английских берегах до XIX века было исчезающе мало, но православие исповедуют также греки, и довольно большая часть издревле приезжавших в Британию миссионеров и монахов была именно греческого происхождения и исповедовала христианство в том виде, какой был принят у них на родине.

Особенно много греков в Англии стало в XVI веке, когда пала Византия и на ее обломках образовалось новое государство – мусульманская Османская империя. Беженцев из Греции, Болгарии и соседних с ними традиционно православных регионов стало настолько много, что в XVII столетии греческая диаспора сумела получить разрешение на строительство своей церкви в тогдашнем греческом районе Лондона – Сохо. Это была первая православная церковь Британии. Простояла она очень недолго: в Англии были темные времена преследований за веру, и служение по греческому обряду быстро запретили наравне с католическим.

Русская церковь

Первая русская церковь появилась здесь только в XVIII веке – как домашняя церковь при посольстве России. В Англии тогда еще существовали ограничения на церковное служение по другим обрядам, но под нажимом Петра Великого, не поленившегося лично написать патриарху, церковь все же удалось построить. Она была открытой, прийти в нее мог любой желающий, так что пользовались ею не только работники посольства, но и болгарские и русские купцы, и курсанты, и моряки с греческих кораблей, причаливших в лондонском порту.

Современные епархии

Сейчас в Британии одновременно работают сразу две русские епархии: Сурожская епархия РПЦ (Русская православная церковь) и Лондонская и Западно-Европейская епархия РПЦЗ (Русская православная церковь за границей). Обе входят в состав РПЦ.

Раздельно они существуют в силу исторических причин: Русская православная церковь за границей сформировалась после Октябрьской революции, когда в Европе появилось много эмигрантов из России, а располагавшиеся за границей структуры Русской православной церкви оказались отделены от российских сначала красным террором, а затем железным занавесом. Они до сих пор работают обособленно, и у каждой свой кафедральный собор. Идти можно в любой из них.

Кафедральный собор Сурожской епархии – The Diocesan Cathedral of the Dormition of the Mother of God and All Saints, расположенный по адресу 67 Ennismore Gardens, London SW7 1NH. Он работает в полном объеме в соответствии с церковным календарем, с вечерними, всенощными и прочими службами. Открыт он обычно с самого утра и иногда до позднего вечера.

В этой церкви много священников, все они говорят по-русски и часто на еще каком-то актуальном для православной церкви языке. Тут есть установленное время для исповедей и прочего, но если вам сложно попасть в собор в конкретные часы, то можно прийти тогда, когда получается, и попросить исповедовать, побеседовать и т. д. – я ни разу не слышала, чтобы кому-то отказали.

Сейчас, из-за карантинных ограничений, церковь открыта ежедневно с 11:00 до 16:00 для личных посещений плюс на время всех церковных служб, а для участия в службах нужна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по имейлу cathedralregister@gmail.com или по телефону 07793 055 388 с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00. Также требуется соблюдение дистанции и наличие маски. Официальный сайт собора – сайт епархии.

Также Сурожская епархия проводит службы в зданиях Southgate Methodist Church (45 The Bourne, Southgate N14 6RS), The Guild Church of St Mary Aldermary (69 Watling St, London EC4N 4SJ) и St Andrews Church (4 St Andrews Rd, Romford RM7 9AT), но там график сильно варьируется, для каждого дня нужно отдельно проверять часы работы на сайте соответствующей церкви.

Cathedral of the Nativity of the Most Holy Mother of God and the Royal Martyrs, принадлежащий Русской православной церкви за рубежом, расположен в Чизике (57 Harvard Road, London W4 4ED). Все священники говорят по-русски, есть небольшой детский клуб. Собор сейчас открыт и для богослужений, и для личных посещений, требуется лишь выполнять общие правила – соблюдать дистанцию и носить маску, – но время работы сильно варьируется.

Также стоит помнить, что у обеих епархий есть церкви и за пределами Лондона – возможно, кому-то из наших читателей они будут удобнее столичных. Полный список храмов Сурожский епархии можно посмотреть здесь, а Лондонской и Западно-Европейской епархии тут.

Церкви-побратимы

А еще можно прийти в православную церковь, принадлежащую другой национальной епархии, например греческой, болгарской, сербской, молдавской, румынской, армянской, грузинской и т. д. Самая большая сеть, что ожидаемо, греческая – у нее около тридцати храмов в Лондоне и несколько сотен по всей территории Соединенного Королевства.

Найти ближайший к вашему дому собор очень легко, Google сразу же выдаст его по запросу «the greek church». Но центр греческого православия – это Лондонский кафедральный собор Святой Софии (Greek Orthodox Cathedral of the Divine Wisdom) по адресу Moscow Rd, Bayswater, London W2 4LQ. Обычно здесь идут все положенные по православному обряду службы, но сейчас из-за эпидемии собор открыт только для личных посещений с 10:00 до 14:00 с понедельника по пятницу.

Службы в национальных церквях идут на церковнославянском, на национальных языках или на английском, но все церкви принимают любых православных прихожан, и почти в любой из них найдется хотя бы один священник, который говорит по-русски. У многих очень маленьких православных приходов нет своей церкви: они объединились с местной церковью, англиканской, и проводят службы в ее зданиях, когда те свободны. Поэтому если вы нашли в интернете адрес, пришли и обнаружили обыкновенную протестантскую английскую церковь, смело входите, в Британии так часто бывает. Случается, что службы идут и вовсе не в церкви, а просто в каком-нибудь зале.

Во всех кафедральных соборах есть маленький церковный магазин со свечами, иконами и книгами.

Счастливого Рождества!

Подготовила Елена Чернова