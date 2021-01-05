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В Лондоне закрывается музей Флоренс Найтингейл

В Лондоне закрывается музей Флоренс Найтингейл
Фото:twitter.com/florencemuseum

Из-за пандемии коронавируса он лишился всех доходов

Руководство музея Флоренс Найтингейл в Лондоне объявило о его закрытии с 28 февраля, сообщает BBC. Музей расположен на территории больницы Святого Томаса, где в прошлом году от коронавируса лечился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В марте 2020 года в музее открылась выставка, посвященная двухсотлетию основательницы сестринского дела Флоренс Найтингейл, но спустя десять дней в стране объявили общенациональный карантин. Музею удалось открыться в августе, однако прибыли он почти не получил, поскольку число туристов резко снизилось из-за ограничений.

С ноября 2020 года музей стоит закрытым. Теперь его ждут масштабная реструктуризация и сокращение штата, объявил генеральный директор учреждения Дэвид Грин. «Измененения необходимо провести сейчас, в противном случае музей перестанет окупать себя», – добавил он.

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