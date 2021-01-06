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BBC поможет школьникам не отстать от программы

BBC поможет школьникам не отстать от программы
Фото:123rf.com

В сетке вещания CBBC и BBC2 появятся образовательные передачи

С 5 января в Англии начал действовать третий по счету общенациональный карантин. По распоряжению правительства закрылись школы, а ученики были отправлены по домам. Они продолжат обучение дистанционно, однако хорошее интернет-соединение есть далеко не у всех семей.

Из-за опасений, что некоторые дети могут отстать от школьной программы, компания BBC предложила ввести целый ряд образовательных телепередач в сетку вещания, пишет The Guardian.

С 11 января на детском телеканале CBBC будут транслировать трехчасовой блок программ, нацеленных на обучение младших школьников. В него войдут такие передачи, как BBC Live Lessons, BBC Bitesize Daily, Celebrity Supply Teacher, а также детские сериалы Horrible Histories, Art Ninja и Operation Ouch. Телеканал BBC2 добавит в свою сетку двухчасовой блок образовательных программ для старшей школы, включая научно-популярные передачи и адаптации шекспировских пьес.

«Образование необходимо каждому. Мы рады, что смогли так быстро внести изменения в телепрограмму», – заявил генеральный директор BBC Тим Дейви.

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