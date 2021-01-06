В ночных клубах Лондона предложили открыть центры вакцинации

Это может спасти их от окончательного закрытия

Ночные клубы Великобритании оказались среди учреждений, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. В отличие от спортзалов, ресторанов и баров, им не разрешили возобновить работу летом 2020 года, пишет Time Out.

Третий общенациональный локдаун может продлиться до весны, а значит, к моменту его окончания некоторые клубы простоят закрытыми год. Это окажет разрушительный эффект на отрасль, в которой заняты десятки тысяч человек и которая приносит £3 млрд в год.

Чтобы не допустить гибели сектора, организаторы кампании #SaveNightclubs предлагают переоборудовать их под центры вакцинации. По их словам, большинство заведений достаточно просторны и имеют большие холодильники, где можно хранить препараты. Возможно, иницатива не поможет клубам финансово, но по крайней мере напомнит правительству об их существовании, говорят авторы идеи.

Более подробную информацию можно найти на сайте savenightclubs.com.