Подарок под Новый год

Разбираем основные пункты сделки между ЕС и Британией

24 декабря 2020 года Великобритании и Европейскому союзу удалось достичь соглашения о сотрудничестве после «Брекзита». Стороны смогли урегулировать вопросы, касающиеся торговли, рыболовства, оказания финансовых услуг и правил передвижения между странами, и договориться еще по целому ряду пунктов.

Официально Великобритания перестала быть членом альянса 31 января 2020 года, однако до 1 января 2021 года действовал так называемый переходный период. В это время на физических и юридических лиц страны распространялись все законы и нормы ЕС, а делегации под руководством Мишеля Барнье и Дэвида Фроста вели переговоры об условиях торговли. Общение было весьма напряженным из-за нежелания сторон идти на уступки и постоянно прерывалось из-за пандемии. Все это привело к тому, что итоговый вариант сделки согласовали буквально в последние минуты 2020 года. Британский парламент ратифицировал 1 246-страничный документ 30 декабря, а Европарламент и вовсе не успел этого сделать. Члены парламента проголосуют по соглашению до марта 2021 года, а пока документ будут применять на временной основе, чтобы не прерывать торговлю.

Казалось бы, все вздохнули с облегчением. «Брекзита» без сделки, который неизбежно ударил бы по общеевропейской экономике, и без того ослабленной из-за пандемии, удалось избежать. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение обеспечит «здоровые, стабильные и динамичные отношения с Европейским союзом», и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с ним согласилась.

Но как же так вышло, что при огромных расхождениях во взглядах на постбрекзитное будущее Великобритания и ЕС сумели решить все вопросы буквально за неделю? Способствовало ли этому вмешательство Джонсона и фон дер Ляйен на последнем этапе? Или одна из сторон все-таки пошла на уступки? Давайте разбираться.

Что изменилось в отношениях Великобритании и ЕС?

Полное понимание закрепленных в соглашении договоренностей есть только у юристов, однако финансовые аналитики BBC, Financial Times и The Telegraph уже выделили основные положения сделки.

1. Торговля

Обе стороны хотели заключить соглашение о торговле, которая не была бы обременена пошлинами, квотами и тарифами, и этой договоренности удалось достичь.

Между Великобританией и странами ЕС сохранится беспошлинная торговля товарами. Это значит, что первая будет иметь более широкий доступ к Европейскому единому рынку, нежели любая другая страна, не входящая в состав ЕС. Однако таможенных проверок на границе не избежать, так что компаниям придется собирать дополнительные документы для экспорта товаров. Кроме того, ЕС оставил за собой право ввести дополнительные тарифы в том случае, если Великобритания нарушит установленные правила торговли и конкуренции на рынке.

Финансовые институты Великобритании будут работать в странах альянса тоже по-другому. С 1 января стороны обязуются обговаривать условия допуска на рынок ЕС британских компаний, которые оказывают финансовые, консалтинговые, юридические и транспортные услуги. Большинство из них располагается в лондонском Сити. Эта схема не будет регулироваться торговым соглашением, а значит, в отношениях сторон осталась большая неопределенность. Более того, ЕС может в одностороннем порядке отозвать разрешение на работу любой из компаний Сити, уведомив британскую сторону всего за 30 дней до расторжения договора.

Можно сказать, что британское правительство сдержало данное избирателям обещание о свободной торговле с ЕС и избежало резкого повышения цен на 10–15%, однако Европейский союз сумел закрепить в соглашении свои преимущества.

2. Рыболовство

Летом 2020 года много раз казалось, что отношения между странами окончательно испортятся из-за вопроса о ловле рыбы. Британская делегация предлагала установить трехлетний переходный период, в течение которого ЕС сохранил бы доступ к британской территории, при этом Великобритания получила бы обратно 80% квот на ловлю рыбы в своих водах. В ответ европейская сторона требовала сохранить ей беспрепятственный доступ к британским водам в течение 14 (!) лет и была готова вернуть только 15% квот.

В итоге переговоров стороны пришли к переходному периоду 5,5 года. В течение этого времени квоты стран ЕС на ловлю рыбы в британских водах будут постепенно сокращаться до 25%, а после окончания переходного периода станут определяться каждый год. Если Великобритания когда-нибудь в будущем захочет полностью закрыть доступ в свои воды, Европа имеет право пойти на симметричный шаг и даже ввести новые тарифы на продажу выловленной в Британии рыбы.

В этом случае Великобритании действительно удалось сбросить с себя оковы Европейского союза и заставить альянс воспринимать Соединенное Королевство как отдельную страну, которая имеет определенный суверенитет в своих водах.

3. Передвижение между странами

С 1 января граждане Великобритании не могут свободно переехать в страну Европейского союза, чтобы жить и работать там на тех же условиях, что и местные жители. Теперь им придется оформлять визы в зависимости от цели поездки – по учебе, по работе, для развития бизнеса, – если они собираются провести в ЕС больше 90 дней. Кроме того, полученная в Великобритании квалификация врача, медицинской сестры, ветеринара, фармацевта, стоматолога, инженера и архитектора не будет признаваться в ЕС автоматически. Право таких специалистов на работу будут определять правила той страны, куда они захотят переехать.

В Великобритании, в свою очередь, начнет действовать новая балльная система отбора мигрантов. Граждане других государств смогут получить право жить и работать в стране, только если наберут нужное количество баллов по разработанным правительством критериям. По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, это позволит привлечь лучших работников со всего мира, повысить уровень иностранной рабочей силы в стране и восстановить контроль над границами. Новые правила будут действовать как для граждан ЕС, так и для жителей других стран.

Ограничение свободы передвижения вызвало неоднозначную реакцию и у британских подданных, и у граждан стран Европейского союза. Однако с 2016 года, когда Великобритания провела референдум о выходе из ЕС, ситуация с миграцией начала меняться.

По данным ONS, в 2019 году в Великобританию прибыло всего на 49 тыс. европейских мигрантов больше, чем уехало. Это гораздо меньше, чем в 2015 и 2016 годах: тогда в Великобританию въехали более 200 тыс. граждан ЕС. В общей сложности за 2019 год в Великобританию прибыли 270 тыс. человек с намерением остаться на год и более. А вот чистая миграция из стран, не входящих в Европейский союз, достигла максимума за 45 лет за счет увеличения числа студентов из Индии и Китая.

Отношения европейских стран с Великобританией изменились навсегда, однако предсказать итог получится только через несколько лет, когда станут видны первые результаты работы балльной системы.

4. Обучение британских граждан в ЕС

Выйдя из состава ЕС, Великобритания потеряла возможность участвовать в европейской программе по обмену студентами и преподавателями «Эразмус», несмотря на то что является четвертым по популярности направлением среди европейских студентов.

В британских вузах обучаются свыше 150 тыс. граждан ЕС. Доступ к программе сохранится только у студентов Северной Ирландии, поскольку она имеет особые отношения с Республикой Ирландия. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что этот прецедент дискриминирует английских, валлийских и шотландских студентов.

В ответ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что на замену «Эразмусу» придет национальная программа имени Алана Тьюринга, которая предоставит финансирование 35 тыс. студентам уже с сентября 2021 года.

Несмотря на это, на британское правительство обрушился шквал критики со стороны учебных профсоюзов. Кроме того, внедрение новой программы обойдется Великобритании в £100 млн, что вряд ли можно назвать достижением.

5. Разрешение судебных вопросов

Великобритания и ЕС договорились помогать друг другу в рамках борьбы с преступностью, терроризмом и коррупцией, однако Лондон выходит из-под юрисдикции Европейского суда. Это было главным требованием британской стороны: она хотела «вернуть контроль над своей территорией и действовать согласно своим законам», как отметил переговорщик Дэвид Фрост. Теперь для разрешения международных споров будут привлекать специальные группы экспертов, а дела – передавать в независимый суд. Европейский суд сможет вмешиваться только в те процессы, которые затрагивают Северную Ирландию. Можно сказать, что в этом пункте последнее слово осталось за Великобританией.

Худой мир лучше доброй ссоры

В 2016 году мало кто мог предполагать, чем обернется «Брекзит» для обеих сторон. Уверенная в своих силах Великобритания сменила два правительства, прежде чем Борис Джонсон сумел прийти к финишной прямой. Англия вздохнула с облегчением, однако Шотландия, Северная Ирландия и даже Уэльс выразили сомнение в выигрышности позиции британской стороны. Пандемия коронавируса и последовавшее за ней падение экономики вынудили британскую сторону, отказывавшуюся принимать предложенные Европейским союзом условия торговли и неоднократно грозившуюся уйти без сделки, пойти на компромисс. И даже с учетом достигнутых договоренностей потери от «Брекзита», по прогнозам, составят более £100 млрд в год.

Соединенному Королевству удалось по крайней мере не отступить от своих позиций, но Европейский союз оставил за собой право отказаться от ряда договоренностей. Торговое соглашение не поставило точку в затянувшемся споре, а стало лишь очередным этапом перехода к новым отношениям. Что будет дальше, покажет только время.