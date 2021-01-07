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Четверо человек погибли в ходе протестов в Вашингтоне

Четверо человек погибли в ходе протестов в Вашингтоне
Фото:twitter.com/cnnbrk

Сторонники Дональда Трампа вступили в столкновения с полицией

6 января дебаты по результатам президентских выборов в США были прерваны из-за протестов, пишет CNBC. Сторонники действующего президента Дональда Трампа прорвались к Капитолию и вступили в столкновения с полицией. Они утверждали, что победа осталась за Трампом. Ранее с аналогичным утверждением выступил и сам президент.

В ходе протестов погибли четыре человека, сообщил начальник полиции Вашингтона Роберт Конти. 14 полицейских получили ранения, более 50 демонстрантов были задержаны. В здании Капитолия обнаружили две самодельные бомбы – по одной в офисах Национальных комитетов Республиканской и Демократической партий.

Многие мировые лидеры осудили протесты и призвали Дональда Трампа к мирной передаче власти. К нему обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Последний назвал происходящее «позором», пишет BBC.

Дональд Трамп в своем «Твиттере» призвал демонстрантов не нападать на полицию, но продолжил утверждать, что демократы украли у него победу. В результате чего руководство социальной сети временно заблокировало его аккаунт. Примеру «Твиттера» последовал и Facebook.

Национальной гвардии удалось разогнать демонстрантов, после чего Конгресс продолжил дебаты и через несколько часов официально утвердил победу Джо Байдена, сообщает CNN. Церемония инаугурации пройдет 20 января.

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