Как сдать комнату правильно

Если у вас появились финансовые проблемы или вам нужен дополнительный источник дохода, хорошим решением может быть сдача в аренду свободной комнаты в вашем доме.

Суть в мелочах

Чтобы сдать в аренду полностью весь дом, который вы приобрели для собственного проживания (residential), нужно получить в банке специальное разрешение Consent to let. Для того же, чтобы сдать комнату, никакого разрешения, как правило, не требуется. Однако все же на всякий случай проверьте договор с банком.

Договор с банком обычно запрещает letting и subletting. А сдача меблированной комнаты в собственном доме, когда вы совместно с постояльцем пользуетесь кухней, туалетом, ванной и прочими удобствами, называется lodging. Получается, что проживающий в комнате постоялец – это lodger.

Обратите внимание на детали. Речь идет о комнате, которую вы сдаете с мебелью. Это именно комната, а не пристройка к дому, имеющая собственную кухню, санузел, вход и т. п.

Чтобы избежать неприятностей, важно правильно составить договор с жильцом. Ключевой момент в договоре – классификация жильца как постояльца (lodger).

В чем же соль этого определения? Оказывается, чтобы выселить постояльца-лоджера, достаточно предупредить его за пару недель. Он не сможет обратиться в суд и обжаловать вашу просьбу, в отличие от квартиросъемщика (tenant).

Полный список

Что необходимо сделать перед сдачей комнаты в аренду?

Вы обязаны проверить иммиграционный статус своего постояльца и убедиться, что он может находиться в стране легально.

Если вы сдаете больше двух комнат в доме, то, возможно, вам придется получить специальное разрешение в вашем муниципалитете (council).

Если вы получаете государственную помощь, то доход от сдачи комнаты может повлиять на размер получаемых вами выплат.

Как хозяин дома, вы также отвечаете за исправность коммуникаций и должны ежегодно получать сертификат безопасности на газовые приборы.

Если ваш доход от сдачи комнаты не превышает £7 500 за год, то вам не нужно платить налоги с этих доходов.

Два в одном?

Владельцы больших домов иногда задумываются о том, чтобы переделать часть дома под отдельную квартиру или студию с собственным санузлом и кухней. Ведь сдавать такую часть дома выгоднее и спокойнее, чем одну или две комнаты.

Однако перед тем как затеять такую переделку, нужно выяснить, какие сложности могут у вас возникнуть в дальнейшем. Кроме неприятностей с муниципальными властями, это может грозить проблемами при продаже жилья, даже если ипотека на дом полностью выплачена. В будущем банк может расценить недвижимость с двумя кухнями как две отдельные квартиры и не одобрить ипотечный кредит на покупку такого дома покупателям, которые захотят приобрести дом для собственного пользования (residential). Следовательно, число возможных покупателей вашего дома значительно уменьшится.

Если же вы не продаете дом, а хотите его перезаложить, банк также вправе вам отказать. В соответствии с банковскими правилами дом с двумя кухнями – это две отдельные квартиры. Он не рассматривается как жилая недвижимость для собственного проживания (residential property).

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