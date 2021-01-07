Идеальная женщина

Ее называют иконой стиля. Одни ею восхищаются и подражают ей, другие завидуют. Так или иначе, сказка о Золушке, которая вышла за прекрасного принца, в ее жизни стала реальностью. 9 января Кейт Миддлтон празднует день рождения. Давайте разберемся, что особенного в герцогине Кембриджской и почему она нравится людям.

Девочка из хорошей семьи

Кейт буквально влетела во дворец. Дело в том, что ее родители – бывшие сотрудники British Airways: Майкл Миддлтон работал там авиадиспетчером, а Кэрол – стюардессой. В первое время сотрудники дворца подшучивали над Кейт, изображая звук взлетающего самолета, тем самым намекая на ее происхождение. Даже корень ее фамилии (middle) служит напоминанием о принадлежности семьи Кейт к среднему классу. По материнской линии в семье были шахтеры, строители, пекари, мясники. Впрочем, по отцовской линии в родословной есть виконты и баронеты – нашлась даже родственная связь с королем Эдуардом III, пусть и седьмая вода на киселе. А позже выяснилось, что род Миддлтонов имеет общих предков с Джорджем Вашингтоном. Конечно, это очень-очень дальнее родство, но тем не менее.

Все изменилось, когда родители Кейт решили запустить свой собственный бизнес – компанию Party Pieces, занимающуюся праздничным декором. По словам Кэрол, дети всегда помогали им с Майклом: Кейт отвечала за аксессуары для дней рождения, Пиппа вела блог фирмы, а Джеймс придумал идею с фотографиями на праздничных тортах. Девочек часто использовали в качестве моделей для каталогов. Помимо успешного бизнеса, Миддлтоны получили немалую сумму в наследство от успешного предпринимателя Фрэнсиса Лаптона, родственника Майкла, – это и обеспечило им безбедную жизнь.

Сама себе Галатея

Когда Кейт было одиннадцать лет, она играла в школьном спектакле «Пигмалион» Элизу Дулиттл. Бедная продавщица, вытянувшая счастливый лотерейный билет и попавшая в высший свет, Кейт в чем-то повторила судьбу героини пьесы. В спектакле у нее были даже сольные вокальные партии (их можно найти на YouTube). Вокалисткой она не стала, а вот роль герцогини ей удалась.

В додворцовые времена Кейт работала в лондонском магазине Jigsaw ассистентом менеджера по закупкам. Но недолго – всего год. После чего страстно увлеклась фотографией и… принцем Уильямом. Точнее, их знакомство произошло еще раньше: Кейт и Уильям учились вместе в Сент-Эндрюсском университете и вместе с компанией друзей снимали дом для проживания. Впервые Уильям увидел Кейт на благотворительном показе мод, где будущая герцогиня дефилировала в полупрозрачном платье. К слову, впоследствии оно было продано за £65 тыс. Пара сходилась и расходилась несколько раз, и только в 2011 году состоялась королевская свадьба, которая до сих пор считается самой дорогой в королевской истории.

Все-таки герцогиня

Согласно королевскому этикету, нельзя просто взять и прислать подарок Кейт. Так, Ким Кардашьян однажды от чистого сердца прислала герцогине к ее тридцатилетию пару туфель собственного дизайна. Она назвала эту модель «Герцогиня» и записала видео с поздравлением именинницы. Но, увы и ах, туфли были отправлены обратно: жена принца не может принимать личные подарки.

Другое дело свадьба – например, Борис Джонсон, будучи в то время мэром Лондона, прислал молодоженам велосипед с двойными сиденьями, символ любви к спорту и прочного семейного тандема.

Еще один необычный подарок Кейт получила, сама того не ведая. Владелец паба «Королева Англии» (по счастливому стечению обстоятельств, паб находится неподалеку от больницы, где Кейт рожала своих детей) после свадьбы Кейт и Уильяма переименовал свое заведение в «Герцогиню Кембриджскую».

На все руки мастерица

Несмотря на то что королевскому семейству положен личный повар, Кейт обожает готовить сама. Она даже закончила кулинарные курсы известной лондонской школы. Вместе с детьми они часто готовят пиццу или пасту. По словам Кейт, детям больше нравится сам процесс, потому что это чуть ли не единственная возможность выпачкаться с ног до головы в муке. Как и многие мамы, Кейт балует своих малышей самодельными тортиками к дню рождения и признается, что до полуночи их украшает. Свои кулинарные способности Кейт опробовала в первое Рождество в Сандрингеме, когда преподнесла королеве баночку соуса чатни собственного приготовления. Сама же Кейт обожает карри, в отличие от принца Уильяма, который не любит острые блюда. Зато супругов объединяет любовь к суши и сашими. Также герцоги Кембриджские обожают запеченную курочку, которую часто готовят во дворце.

Английская роза

Кейт приучила себя вставать на рассвете и сразу же нырять в бассейн или же отправляться на пробежку по парку. Кроме того, она любит прогулки на велосипеде. Такие активные занятия спортом помогают сжигать калории, но Миддлтон все равно следит за своим рационом.

На завтрак Кейт предпочитает смузи из капусты кейл, спирулины, шпината, зеленых чайных листьев и кориандра. Также герцогиня любит овсяную кашу. Она практически отказалась от сахара и позволяет себе лишь небольшой кусочек торта на торжественных мероприятиях. В качестве перекуса у нее ягоды годжи и смузи на основе миндального молока. Кейт не причисляет себя к вегетарианцам, но старается сократить употребление мяса, отдавая предпочтение рыбе.

К алкоголю Кейт практически равнодушна – разве что выпьет бокал белого вина за ужином или пинту «Гиннесса» в пабе.

Чтобы выглядеть свежо и красиво, мама троих детей использует масло шиповника – оно помогает избавиться от темных пятен, обладает противовоспалительными свойствами и успокаивает кожу. Говорят, после того как стало известно, что Кейт использует это средство, его популярность резко выросла, и первое время флакон масла шиповника покупали каждые 20 секунд.

Известно, что макияж герцогиня делает себе сама, а перед свадьбой она специально брала несколько уроков. Ну и, конечно, вспомним волшебные локоны Кейт. По словам стилиста герцогини, укладывать ее волосы непросто: для этого необходимы тринадцать специальных щеток, семь расчесок, два фена и три вида щипцов для завивки. А кажется, что укладка очень простая и естественная… Кстати, у фотогеничности Кейт тоже есть секрет: герцогиня редко смотрит прямо в камеру.

Фотоохотница

Помимо того, что Кейт почти всегда удачно получается на снимках, она сама прекрасно фотографирует. Все официальные снимки детей – дело рук герцогини Кембриджской. Именно она задала тенденцию к живым снимкам, не захотев чопорных семейных фото, как из архива королевской библиотеки.

Кейт – почетный член Королевского фотографического общества. Не так давно прошла фотовыставка Hold Still, где она выступила в роли куратора и члена жюри. Из 31 598 фотографий, отражающих дух британцев во время пандемии, была выбрана сотня – эти снимки выставили в Национальной портретной галерее. На всех снимках сцены из обычной жизни британцев: домашние парикмахерские во время локдауна, напряженная работа сотрудников NHS, видеоконференции бабушек с их внуками, почтальоны в костюмах супергероев – фотовыставка получилась очень трогательная и эмоциональная.

* * *

История Кейт – это не просто история девушки из типичной (пусть и не бедной) английской семьи, которая по прихоти судьбы попала во дворец. Несмотря на свой титул, Кейт остается такой же простой и открытой, какой была до того, как стала герцогиней. Ей не пришлось долго завоевывать любовь британцев, ее сразу приняли и полюбили за искреннюю улыбку и теплый взгляд.

Подготовила Оксана Кеш