Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm Limited

Изменения в иммиграционных правилах, действующие с 31 декабря 2020 года

Новое заявление об изменениях в иммиграционных правилах было опубликовано 31 декабря 2020 года и касается изменения правил по категории международного соглашения рабочего маршрута (на английском – International Agreement Worker route), то есть вида временной рабочей визы (по категории Tier 5 по старой терминологии).

В рамках визового маршрута International Agreement Worker route существуют и другие подвиды, в частности:

– для частных служащих в дипломатических домохозяйствах (private servants in diplomatic households);

– для сотрудников иностранного правительства или международной организации (employees of an overseas government or international organisation);

– для контрактников (contractual service suppliers);

– для независимых профессионалов, предоставляющих услуги (independent professionals supplying services).

Последние две категории в основном относятся к тем, кто базируется за границей, но приезжает в Великобританию для оказания краткосрочных или среднесрочных профессиональных услуг в британской компании. Спектр таких услуг варьируется от аудита до акушерства, но может ли кто-то из определенной страны использовать этот маршрут для предоставления данной услуги, зависит от того, существует ли договор об услугах между Великобританией и этой страной.

Приложение к руководству иммиграционного департамента содержит таблицы, показывающие договора со странами и охватываемые ими услуги. Например, подходят страховые консультанты из Канады, но не из Грузии, архитекторы из Украины, но не повара из Чили и т. д.

Торговое соглашение по «Брекзиту» – то самое, которое заключили в канун Рождества – включает в себя такую сделку по услугам между Великобританией и странами ЕС. Оно охватывает целый ряд секторов услуг, таких как бухгалтерский учет, юридические консультации и управленческий консалтинг, а также многое другое.

Как долго могут оставаться эти поставщики услуг в стране? Допустимая продолжительность пребывания составляет совокупный период 12 месяцев или срок действия контракта, в зависимости от того, что меньше. Аналогичная сделка действует для Швейцарии (которая не состоит в ЕС). Для всех остальных стран максимальный срок пребывания составляет 6 месяцев.

Торговая сделка по «Брекзиту» также привела к некоторым корректировкам правил разрешенной деятельности для посетителей (всех национальностей).

В пояснительной записке указано следующее:

– прибывающие в страну с деловыми целями (business visitors) смогут проводить маркетинговые исследования или анализ рынка в Великобритании для своей работы за рубежом;

– исследователи (researchers) смогут проводить независимые исследования для своей работы за рубежом;

– переводчики (translators and interpreters) смогут заниматься услугами перевода в Великобритании в качестве сотрудника предприятия за рубежом.

Наконец, следует отметить, что согласно данным изменениям общие основания для отказа (General Grounds of Refusal – часть 9 иммиграционных правил) теперь прямо применяются и к заявлениям о воссоединении семей беженцев.

Проблема упрощения иммиграционного законодательства Великобритании

Иммиграционное законодательство Соединенного Королевства очень сложное, и в течение последних двух лет предпринимались усилия по его упрощению. Но были ли они успешными?

Иммиграционное законодательство может быть сложным в двух отношениях:

– юридическая сложность – правовые положения трудно понять;

– процедурная сложность – процесс подачи заявления является неоправданно дорогостоящим, громоздким, негибким, вводящим в заблуждение и (или) бюрократическим.

У нас, в Великобритании, есть две разные системы иммиграционного права:

– одна для граждан ЕС и членов их семей, въехавших в Великобританию до 31 декабря 2020 года, – схема EU Settlement Scheme;

– еще одна для всех остальных – новая система баллов.

Схема EU Settlement Scheme процедурно проста, но юридически сложна. Система, основанная на баллах, юридически проста, но процедурно сложна. Обе системы правительство считает простыми и удобными для пользователя. Но, по правде говоря, как мы увидим, это не соответствует действительности в обоих случаях.

Процедурная простота, подкрепленная юридической сложностью

Схема EU Settlement Scheme простая для использования. Она бесплатная. Вы можете подать заявку с помощью приложения для смартфона. Большинству людей не нужно приходить на прием в визовый центр. Решения, как правило, принимаются оперативно. Технология не всегда работает, и все еще могут быть сложные случаи (по таким визовым путям, как Surinder Singh, retained rights, Zambrano carers, extended family members и т. д.). Но в целом Министерство внутренних дел преуспело в своей цели создать простую систему для перевода всех граждан ЕС и членов их семей в иммиграционную систему Великобритании после «Брекзита».

В результате люди вводятся в заблуждение. Они не обращаются за юридической консультацией, когда это необходимо. Они не понимают, что означает, когда им предоставляют статус pre-settled, а не settled. Они не знают, что существуют дополнительные препятствия для неженатых партнеров.

Они могут даже претендовать на статус, на который не имеют права. Мы видели клиентов, которым был предоставлен settled status, несмотря на чрезмерное долгое отсутствие за пределами Великобритании. При подаче заявления вас нигде не просят предоставить эту информацию. Мы видели клиентов, получивших settled status, несмотря на то что они находились в стране менее пяти лет.

Иммиграционные правила позволяют Министерству внутренних дел лишать людей их статуса в таких обстоятельствах – даже если они совершенно не знали о дефекте в своем заявлении при подаче заявления.

Юридическая простота, затрудняемая процессуальной сложностью

Новая система, основанная на баллах, является почти полной противоположностью EU Settlement Scheme. Министерство внутренних дел потратило последний год на упрощение иммиграционных правил. Все прошло достаточно хорошо. Язык местами был упрощен. Правила для каждой категории теперь (в основном) все в одном месте, и разделы правил имеют описательные названия, чтобы было понятнее, что они охватывают.

Уровень квалификации и заработной платы для рабочих виз был снижен, переключение между различными типами виз из Великобритании теперь в целом разрешено, а требования, которые ранее вызывали задержки, такие как проведение теста на рынке труда резидентов или подача заявки на ограниченный сертификат спонсорства, были отменены.

Но, опять же, эта простота обманчива. Этот процесс дорог, громоздок и излишне бюрократичен. Общая стоимость для малого бизнеса, который хочет нанять иностранного гражданина на три года, составляет £4 309, а для среднего или крупного бизнеса – £7 157.

Подача заявления включает в себя длинные формы заявлений, вводящие в заблуждение запросы документов и общение с Министерством внутренних дел.

Есть ли в этом какая-то проблема?

Иммиграционные юристы любят говорить, что иммиграционное право – самая сложная область права. Другие области права тоже сложны и подвержены постоянным частичным изменениям и неспособности согласовать основополагающие принципы или цели из-за популистских нарративов, заменяющих взвешенные дебаты. Взгляните на налоговое право в качестве примера первого и на закон об уголовных доказательствах в Шотландии в качестве примера второго.

Что действительно расстраивает, так это постоянная неверная характеристика иммиграционного законодательства и описательной политики вышеуказанных двух систем как простых и удобных для пользователя.

Это не так и, возможно, никогда так не будет. Вероятно, всегда будет присутствовать какой-то элемент юридической или процедурной сложности. Как мы уже видели в случае с правилами борьбы с коронавирусом, правила и процедуры, направленные на регулирование множества различных человеческих ситуаций, никогда не будут исчерпывающе простыми.

Вот почему другие области права также часто бывают сложными.

Было бы лучше, если бы правительство просто признало это. Сложная, но эффективная, действенная и, самое главное, прозрачная система предпочтительнее той, которая притворяется простой, но на самом деле страдает скрытой сложностью.

Как новые визовые правила повлияют на тех, кто пересидит срок действия своих виз (overstayers)

Министерство внутренних дел недавно ввело ряд новых требований в рамках иммиграционной системы, основанной на баллах, таких как маршрут квалифицированного работника Skilled Worker Visa.

Если вы подали заявку о продлении визы незадолго до ее истечения, а затем ее отклонят как недействительную, потому что вы не выполнили требование о сроках действия первичной визы, это будет похоже на то, что вы никогда не подавали заявление. И теперь вы уже overstayer.

Превышение срока действия визы может быть хуже отказа.

Требования к сроку действия визы существовали и раньше, но почти все старые требования были не такими жесткими. Например, если вы заплатили неверный сбор за подачу заявки, Министерство внутренних дел отправит вам письмо, в котором даст вам две недели, чтобы вы заплатили правильный сбор. Если вы это сделали, ваше заявление было подтверждено и считалось действительным с даты подачи заявки, так что у вас был легальный статус.

Теперь многие позиции не могут быть исправлены.

Таким образом, если вы подаете заявку самостоятельно либо через адвоката, надо быть до конца уверенным, что заявление не содержит ошибок, неточностей и что это не приведет к автоматическому отказу, а вы моментально превратитесь в лицо, пересидевшее свою визу.

Например, накануне окончания вашей визы уже нельзя подать просто заявку, а затем изменить ее на другую категорию, если обнаружено, что ранее поданная заявка не соответствует правилам.

Возможные пути решения: заранее, не в последний момент подавать заявку и иметь запас срока действия текущей визы, чтобы подать новое заявление, если в предшествующей есть ошибки или она не соответствует выбранной категории.

