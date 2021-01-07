﻿﻿﻿﻿﻿

В Англии отменили экзамены GCSE и A-level из-за пандемии коронавируса

В Англии отменили экзамены GCSE и A-level из-за пандемии коронавируса
Фото:123rf.com

Итоговые оценки школьникам выставят учителя

В Англии отменили выпускные экзамены GCSE и A-level, которые должны были пройти летом, сообщает The Evening Standard. 6 января об этом заявил министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон. Итоговые оценки школьникам выставят учителя.

Уэльс принял решение отменить летние экзамены GCSE, AS и A-level еще в ноябре 2020 года. Англия поначалу решила сдвинуть сроки их проведения, однако из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации правительство было вынуждено отказаться от своих планов, сообщил Гэвин Уильямсон.

Он также признал свою прошлогоднюю ошибку, когда десятки тысяч учеников получили заниженные итоговые оценки. Их выставил алгоритм, разработанный регулятором Ofqual. «В этом году мы будем доверять учителям, а не алгоритмам», – добавил министр образования на заседании парламента.

В настоящее время школы и колледжи закрыты минимум до середины февраля. Школьники и студенты продолжают обучение дистанционно. По словам Уильямсона, правительство до последнего не хотело идти на этот шаг из-за опасений, что дети и подростки не смогут наверстать учебную программу.

profile-sample2
В Англии отменили экзамены GCSE и A-level из-за пандемии коронавируса
07-01-2021
profile-sample2
Четверо человек погибли в ходе протестов в Вашингтоне
07-01-2021
profile-sample2
В ночных клубах Лондона предложили открыть центры вакцинации
06-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.