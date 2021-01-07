В Англии отменили экзамены GCSE и A-level из-за пандемии коронавируса

Итоговые оценки школьникам выставят учителя

В Англии отменили выпускные экзамены GCSE и A-level, которые должны были пройти летом, сообщает The Evening Standard. 6 января об этом заявил министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон. Итоговые оценки школьникам выставят учителя.

Уэльс принял решение отменить летние экзамены GCSE, AS и A-level еще в ноябре 2020 года. Англия поначалу решила сдвинуть сроки их проведения, однако из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации правительство было вынуждено отказаться от своих планов, сообщил Гэвин Уильямсон.

Он также признал свою прошлогоднюю ошибку, когда десятки тысяч учеников получили заниженные итоговые оценки. Их выставил алгоритм, разработанный регулятором Ofqual. «В этом году мы будем доверять учителям, а не алгоритмам», – добавил министр образования на заседании парламента.

В настоящее время школы и колледжи закрыты минимум до середины февраля. Школьники и студенты продолжают обучение дистанционно. По словам Уильямсона, правительство до последнего не хотело идти на этот шаг из-за опасений, что дети и подростки не смогут наверстать учебную программу.