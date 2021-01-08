National Express приостановит все междугородние рейсы до марта 2021 года

Количество пассажиров резко уменьшилось из-за карантина

National Express, один из крупнейших междугородних автобусных операторов, работающих на территории Англии, Уэльса и Шотландии, приостановит выполнение всех рейсов с 11 января до 1 марта 2021 года. Причиной тому – введение общенационального карантина и снижение количества пассажиров, сообщает The Guardian.

С 8 по 10 января рейсы будут выполняться в обычном режиме. Пассажиры, купившие билеты на период приостановки автобусного сообщения, смогут перебронировать поездку на другую дату или получить деньги обратно; с ними свяжутся представители компании.

Управляющий директор National Express UK Coach Крис Харди предупредил, что дата возобновления рейсов может измениться по мере ужесточения или ослабления коронавирусных ограничений. «Мы будем следить за процессом вакцинации населения и готовы вернуться за руль, как только снова понадобимся жителям Великобритании», – добавил Харди.

В апреле 2020 года National Express также приостанавливал работу почти на три месяца. Внутригородской общественный транспорт получает финансовую помощь от правительства на период карантина, однако междугородние автобусные операторы этим похвастаться не могут. Кроме того, в настоящее время министерство транспорта Великобритании разрабатывает варианты сокращения количества поездов