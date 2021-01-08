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Для въезда в Англию и Шотландию понадобится отрицательный тест на COVID-19

Для въезда в Англию и Шотландию понадобится отрицательный тест на COVID-19
Фото:123rf.com

Прибывающих без него ждет штраф в £500

С 11 января прибывающие в Англию и Шотландию любым видом транспорта должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. Его необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до выезда из страны пребывания, сообщает LBC. Данное правило касается не только иностранных граждан, но и возвращающихся домой жителей Великобритании.

Исключения будут сделаны для детей до 11 лет, персонала транспортных компаний и компаний-грузоперевозчиков, а также для граждан Ирландии, направляющихся в Северную Ирландию. Полный список исключение будет доступен на сайте правительства.

Всех остальных за отсутствие теста ждет штраф в £500.

При этом отрицательный результат теста не освобождает от десятидневной самоизоляции людей, прибывших из стран, внесенных в список небезопасных направлений с эпидемиологической точки зрения. Его можно также найти на сайте правительства. Нарушители карантина должны будут выплатить штраф в £100. Таким образом Великобритания пытается обезопасить себя от новых разновидностей коронавируса, которые могут распространяться быстрее обычного и выявленного в декабре 2020 года британского штаммов COVID-19.

«Мы сделали все возможное для того, чтобы предотвратить появление новых штаммов коронавируса, однако с учетом ситуации в мире решили принять дополнительные меры», – прокомментировал решение правительства министр транспорта Грант Шеппс.

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