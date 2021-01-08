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Полиция пригрозила изымать личные электросамокаты у граждан

Полиция пригрозила изымать личные электросамокаты у граждан
Фото:123rf.com

В Великобритании легализован их прокат, но пользоваться своим самокатом по-прежнему запрещено

Британская полиция решила напомнить, что в стране запрещается ездить на личных электросамокатах по тротуарам и городским дорогам, пишет The Daily Mail. Желающие могут арендовать их на несколько часов в специальных сервисах проката, однако передвигаться по городу на своем самокате нельзя – за это можно получить несколько штрафных баллов.

Полицейские Ноттингемшира уже занялись пригородом Клифтон, где данный способ передвижения резко набрал популярность. Инспектор местной полиции Джеймс Уокер заявил, что в отдельных случаях стражи правопорядка будут изымать электросамокаты у нарушителей. «Местные жители могут ездить только на самокатах, арендованных у муниципалитета Ноттингема. Их легко опознать по фирменному ярко-желтому цвету. Также важно понимать, что для их использования водитель должен быть старше 16 лет и иметь водительские права», – добавил Уокер.

В Великобритании электросамокат классифицируется как личное транспортное средство, работающее на электроэнергии (PLEV), поэтому подпадает под те же юридические требования, что и любые другие автотранспортные средства.

В июле 2020 года правительство легализовало прокат электросамокатов на один год в рамках эксперимента во всех регионах, кроме Северной Ирландии. При поездке людям рекомендуется надевать шлем и запрещается разгоняться свыше 24 км/ч.

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