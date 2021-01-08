Тренды в макияже – 2021

Несмотря на то что большую часть 2020-го мы провели дома, знаменитые мейкап-бренды заявляют, что их продукция не только не стала менее популярной – наоборот, интерес вырос. Не знаю, что по этому поводу думаете вы, но мне кажется, что этот факт подтверждает: мы, женщины, хотим быть красивыми в первую очередь для себя. Ну и, конечно, важны еще фотографии в «Инстаграме» и Zoom-звонки.

Какие тренды ждут нас в макияже в новом, 2021 году? На что предлагают обратить внимание визажисты и стилисты?

Выразительные глаза

Пока нам приходится носить маски, внимание и главный акцент в макияже – на глаза. Экспериментировать с мейкапом глаз можно бесконечно. Яркие цветные подводки, текстурные тени и идеально подкрученные ресницы – вот что нам обещают в 2021-м.

Именно сейчас стоит попробовать накладные ресницы – вариантов миллион, вы непременно найдете подходящий. Визажисты в один голос говорят, что накладные ресницы непременно войдут в число бестселлеров 2021 года. Процедура по наращиванию и ламинации ресниц также на пике популярности, как и натуральные методы татуажа век и бровей, однако с постоянной сменой правил и закрытием салонов записываться на эти процедуры к хорошему мастеру и поддерживать их эффект становится все сложнее. Поэтому покупательницы склоняются к продуктам «быстрой красоты»: накладным ногтям и ресницам.

Цвета ностальгии

Мягкие бледно-розовые тона переживают пик популярности уже не первый год, но сейчас к ним добавятся еще более приглушенные оттенки: цвет легкого загара, шалфейный зеленый, фисташковый и нежно-голубой. Большое внимание уделяется минимализму и естественности. Чем ближе тона к тем, что есть в природе, тем лучше – это может быть и нейтральный нюд, и земляные тона, и оттенки шоколада и корицы.

Ностальгия и воспоминания о лучших временах захватывают многих, и в макияже это выражается соответственно: снова в моде графические стрелки, а также жидкая подводка белого и голубого цвета. Еще одна тенденция – уход от мерцающий теней с глиттером, на смену им приходят спокойные, более приглушенные матовые тона, и макияж глаз в общем заметно повторяет эпоху 90-х. Но одними 90-ми, конечно, не обойтись. Новую волну популярности переживают и стрелки а-ля 60-е, это видно на примере макияжа глаз знаменитостей, например Арианы Гранде. Визажисты говорят, что создание графических форм с помощью теней и подводки – отличный способ сделать лицо ярким и свежим.

Натуральный тон

Первое и главное правило основы макияжа 2021-го – нет плотному покрытию! Визажисты призывают использовать более легкие, воздушные текстуры тонального крема и отдавать предпочтение флюидам, сывороткам, минеральным и пудровым основам, которые наиболее естественно ложатся на кожу, не создавая плотного слоя, а лишь придавая коже желанный оттенок.

Если вы можете отказаться от тональной основы вовсе, еще лучше. Конечно, большинству из нас нужно скрыть недостаток-другой, но, возможно, вам будет достаточно консилера и минеральной пудры. Постарайтесь оставить как можно больше голой кожи. Если ваша кожа склонна к воспалению и чувствительна, не забывайте выбирать средства с гипоаллергенными формулами и регулярно мыть спонжи и кисточки, которыми вы эти средства наносите.

Еще один тренд – сочетание эффекта стеклянной кожи со слегка мерцающим хайлайтером. Называется такой метод demi-matte (эффект semi-matte и влажной кожи одновременно). В итоге мы получаем красивую улучшенную текстуру кожи в сочетании с матовой основой, которая долго держится и контролирует жирность кожи.

Палетка хорошего настроения

Тренду на приглушенные, пастельные тона противостоит мода на очень яркие, насыщенные, бросающиеся в глаза оттенки. Так что если вы вдруг заметили, что ваши руки тянутся к теням или помаде того оттенка, который вы никогда раньше не рисковали примерить, вы – в тренде. Электрический розовый или салатовый лайнер для века – пожалуйста! Ультрафиолет на губах – а почему бы и нет!

Визажисты объясняют эту тенденцию тем, что, выбирая яркие нестандартные цвета, мы устраиваем себе цветотерапию. Нет лучше способа поднять настроение, чем окунуться в мир насыщенных красок и экспериментов с образом.

Красно-оранжевые губы

Мы долго экспериментировали с разными текстурами косметических средств для губ, но все же помада остается однозначным фаворитом. Хит сезона – ярко-красная помада с теплым оранжевым подтоном и матовым покрытием. Смело сочетайте ее с красноватыми румянами и небрежно оформленными распушенными бровями.

Лавандовый – цвет сезона

Фиолетовый (или, как модно говорить, лавандовый) макияж глаз – это однозначно тренд 2021 года.

Например, можно сделать «кошачий глаз», нанеся более темные тени фиолетового оттенка на верхнее веко до складки, затем растушевав мерцающие тени более светлого лавандового оттенка вдоль линии роста ресниц и у внутренних уголков глаза.

Не только веки, но и ресницы могут быть фиолетовыми. Секрет для ярких ресниц: сначала нанесите на ресницы белый праймер (он поможет покрыть пигмент), затем два-три слоя ярко-фиолетовой туши. Такой оттенок очень хорошо смотрится, особенно если у вас светлые, голубые или серо-голубые глаза. Я обожаю красить ресницы не черной, а смешанной черно-фиолетовой краской, это придает черному приятный оттенок. Хотите пойти простым путем? Купите фиолетовые накладные ресницы.

refinery29.com

Ягодный маркер для губ

Секрет популярности маркеров для губ (lip stains) в том, что они остаются на губах дольше, чем любой другой продукт. Они не размазываются, не растекаются и держатся весь день. Идеально для макияжа под маску, да и просто на любом мероприятии, если вам нужно, чтобы губы выглядели свеженакрашенными без дополнительных усилий. Как добиться идеального макияжа губ с маркером: сначала отшелушите кожу на губах (чтобы пигмент не затекал в тонкие морщинки и трещинки), а затем нанесите модный stain ягодного цвета – малиновый, клубничный, черничный, вишневый.

Глянцевые глаза и губы

Еще один тренд этого года – глянцевый, практически зеркальный макияж глаз и губ, желательно в одном оттенке. На пике популярности нейтральные, кремовые, телесные тона – вы даже можете нанести немного средства и слегка растушевать его на скулах. Завершить образ можно небольшим количеством хайлайтера на все лицо. Главное – не перестараться.