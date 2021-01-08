В Лондоне введен режим чрезвычайной ситуации

Столичные больницы заполнены больными коронавирусом

Садик Хан объявил о режиме чрезвычайной ситуации в Лондоне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает The Guardian. Столичные больницы заполнены пациентами с коронавирусом и едва справляются с нагрузкой.

Уровень заражения COVID-19 превысил 1 тыс. заболевших на 100 тыс. человек. В местных больницах находятся более 7 тыс. человек, что на 35% больше, чем весной 2020 года. Скорая помощь принимает около 8 тыс. вызовов в день – в обычные дни туда поступает порядка 5,5 тыс. звонков.

Садик Хан также обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой закрыть церкви и мечети (в этот карантин им разрешили продолжить работу) и обязать жителей Лондона носить маски во всех общественных местах и даже в очередях. Кроме этого, он попросил правительство оказать дополнительную финансовую поддержку лондонцам, которые не могут работать из-за карантина.

«Наши врачи, медсестры и другие работники NHS проделывают огромную работу, но больницы рискуют переполниться. Реальность такова, что если в ближайшие пару недель распространение вируса не замедлится, у нас закончатся койки для пациентов», – рассказал мэр Лондона. Из-за аналогичной ситуации администрация Большого Манчестера ввела режим чрезвычайной ситуации в августе 2020 года.