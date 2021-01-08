﻿﻿﻿﻿﻿

В Лондоне введен режим чрезвычайной ситуации

В Лондоне введен режим чрезвычайной ситуации
Фото:123rf.com

Столичные больницы заполнены больными коронавирусом

Садик Хан объявил о режиме чрезвычайной ситуации в Лондоне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает The Guardian. Столичные больницы заполнены пациентами с коронавирусом и едва справляются с нагрузкой.

Уровень заражения COVID-19 превысил 1 тыс. заболевших на 100 тыс. человек. В местных больницах находятся более 7 тыс. человек, что на 35% больше, чем весной 2020 года. Скорая помощь принимает около 8 тыс. вызовов в день – в обычные дни туда поступает порядка 5,5 тыс. звонков.

Садик Хан также обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой закрыть церкви и мечети (в этот карантин им разрешили продолжить работу) и обязать жителей Лондона носить маски во всех общественных местах и даже в очередях. Кроме этого, он попросил правительство оказать дополнительную финансовую поддержку лондонцам, которые не могут работать из-за карантина.

«Наши врачи, медсестры и другие работники NHS проделывают огромную работу, но больницы рискуют переполниться. Реальность такова, что если в ближайшие пару недель распространение вируса не замедлится, у нас закончатся койки для пациентов», – рассказал мэр Лондона. Из-за аналогичной ситуации администрация Большого Манчестера ввела режим чрезвычайной ситуации в августе 2020 года.

profile-sample2
Тренды в макияже – 2021
08-01-2021
profile-sample2
В Лондоне введен режим чрезвычайной ситуации
08-01-2021
profile-sample2
Полиция пригрозила изымать личные электросамокаты у граждан
08-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.