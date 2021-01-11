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Британский паспорт поднялся в рейтинге самых ценных в мире

Британский паспорт поднялся в рейтинге самых ценных в мире
Фото:123rf.com

Страна заняла седьмое место в индексе паспортов

В 2006 году консалтинговая компания Henley&Partners впервые опубликовала рейтинг стран, чьи паспорта предоставляют их обладателям самые широкие возможности для передвижения по миру. Великобритания четыре раза занимала в этом списке первое место, однако после проведения референдума о выходе из ЕС начала сдавать позиции. В 2018 году страна заняла пятое место в рейтинге, в 2019-м – шестое, в 2020-м – восьмое.

Однако в 2021 году Henley&Partners поставили Великобританию на седьмое место вместе с США, Швейцарией, Норвегией и Новой Зеландией, сообщает газета Metro. Граждане этих государств могут получить безвизовый доступ в 186 стран.

Третий год подряд рейтинг возглавляет Япония – ее подданные могут беспрепятственно посещать 191 страну мира. Сингапур с прошлого года остался на второй строчке с безвизовым доступом в 190 стран. Германия и Южная Корея делят третье место (без визы доступны 189 стран), на четвертом месте находятся Финляндия, Италия, Испания и Люксембург (188 стран). Замыкают первую пятерку Дания и Австрия (187 стран).

На другом конце рейтинга оказались Сирия, Ирак и Афганистан; гражданам этих стран без визы доступны менее 30 государств.

Председатель правления Henley & Partners Кристиан Келин отметил, что аналитики компании составляли рейтинг без учета сложной эпидемиологической обстановки и коронавирусных ограничений.

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