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Елизавета II и принц Филипп привились от коронавируса

Елизавета II и принц Филипп привились от коронавируса
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Вакцинация в стране началась в конце декабря

9 января королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, получили первую дозу вакцины против коронавируса, сообщает BBC. Ее Величество разрешила пресс-службе Букингемского дворца распространить информацию о прививке, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Массовая вакцинация граждан Соединенного Королевства началась в декабре 2020 года. Люди старше 80 лет входят в число приоритетных групп населения, которым в первую очередь вводят препарат против COVID-19.

В Букингемском дворце отказались уточнять, вакцину какого производителя получила королева. Сейчас в Великобритании доступны препарат от американской компании Pfizer и немецкого концерна BioNTech и вакцина шведско-британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Кроме того, 8 января 2021 года регулятор одобрил использование вакцины американской компании Moderna.

Елизавета II и принц Филипп самоизолировались в Виндзорском замке с начала локдауна. Их сын принц Чарльз переболел легкой формой коронавируса в марте, а внук принц Уильям – в апреле 2020 года.

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