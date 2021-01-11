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Мэрия Лондона поднимет муниципальный налог почти на 10%

Мэрия Лондона поднимет муниципальный налог почти на 10%
Фото:commons.wikimedia.org

Средства пойдут на обеспечение бесплатного проезда детей и пожилых

С апреля 2021 года мэр Лондона Садик Хан планирует повысить часть муниципального налога (council tax), которая идет в бюджет столицы, на 9,5%, сообщает The Evening Standard. Вырученные средства пойдут на обеспечение бесплатного проезда для лондонцев младше 18 и старше 60 лет.

Так, муниципальный налог по категории D поднимется на £31,59 в год. £15 из них будут направлены на сохранение льготного проезда, еще £15 – на содержание полиции, а оставшиеся £1,59 – на улучшение работы пожарной службы Лондона.

С учетом индексации от местных властей общее повышение муниципального налога в 2021 году может составить до £100.

По словам Садика Хана, повышение налога – мера вынужденная. Сейчас бесплатный проезд для некоторых категорий граждан в Лондоне обеспечивается правительством страны, однако с апреля оно переложит ответственность на столичную мэрию. «Я осознаю, что многие семьи столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за пандемии, но правительство не оставило нам другого выбора. Я обещаю всем лондонцам, что каждый пенни из этой суммы будет использован эффективно», – заявил Хан.

Кроме того, мэрия не будет снижать сбор за въезд в центр Лондона как минимум до октября 2021 года. 22 июня 2020 года сбор был повышен с £11,5 до 15.

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