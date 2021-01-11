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Правительство обещает к осени вакцинировать все взрослое население Британии

Правительство обещает к осени вакцинировать все взрослое население Британии
Фото:123rf.com

Сейчас в стране ежедневно вакцинируют более 200 тыс. человек

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пообещал, что к осени 2021 года каждый взрослый британец получит вакцину от коронавируса. В своем интервью телеканалу Sky News он заявил, что сейчас в стране ежедневно вакцинируют более 200 тыс. человек. Цель правительства – выйти на показатель в два миллиона прививок еженедельно.

«Мы заказали 350 млн доз вакцин; некоторые из них еще не привезли в Великобританию. Мы начнем распространять препараты сразу по мере их доставки», – рассказал Хэнкок телеведущему BBC Эндрю Марру.

Министр поддержал ужесточение коронавирусных ограничений и выступил в защиту полицейских, оштрафовавших в начале января двух женщин, – они отъехали на 8 км от дома, чтобы погулять на свежем воздухе за городом. «Любое нарушение может быть фатальным», – заявил Хэнкок. Ранее офицеров полиции поддержала министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

По словам главного врача Англии Криса Уитти, NHS переживает самое трудное время за всю историю своего создания и загружена до предела. Однако профессор Бристольского университета Адам Финн, состоящий в Комитете по вакцинам и иммунизации (JCVI), заверил, что вакцина уже помогла тысячам людей, снизив риск заражения и последующей госпитализации.

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