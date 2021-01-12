Демократы в Конгрессе готовятся начать процесс импичмента Дональда Трампа

Действующего президента снова пытаются отстранить от власти

Группа конгрессменов от Демократической партии готовится второй раз начать процесс импичмента действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает The Guardian. По словам демократов, он намеренно сделал несколько заявлений об «украденных выборах», чтобы собрать митинг у Капитолия. Протесты привели к гибели пяти человек: четверых митингующих и одного полицейского, который получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что 218 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте. Этого достаточно, чтобы документ утвердили для голосования в палате представителей конгресса США, пишет Politico. Кроме того, есть возможность отстранить президента от власти по 25-й поправке к Конституции, если о его недееспособности заявит вице-президент Майк Пенс. В 2019 году демократы уже пытались объявить Трампу импичмент, но проект заблокировало республиканское большинство в сенате.

После протестов действующий президент США заявил в «Твиттере», что не намерен присутствовать на инаугурации кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Американские спецслужбы готовятся к возможному повторению протестов. Руководство «Фейсбука» и «Твиттера» приняло решение перманентно заблокировать аккаунты Дональда Трампа.