﻿﻿﻿﻿﻿

Демократы в Конгрессе готовятся начать процесс импичмента Дональда Трампа

Демократы в Конгрессе готовятся начать процесс импичмента Дональда Трампа
Фото:123rf.com

Действующего президента снова пытаются отстранить от власти

Группа конгрессменов от Демократической партии готовится второй раз начать процесс импичмента действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает The Guardian. По словам демократов, он намеренно сделал несколько заявлений об «украденных выборах», чтобы собрать митинг у Капитолия. Протесты привели к гибели пяти человек: четверых митингующих и одного полицейского, который получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что 218 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте. Этого достаточно, чтобы документ утвердили для голосования в палате представителей конгресса США, пишет Politico. Кроме того, есть возможность отстранить президента от власти по 25-й поправке к Конституции, если о его недееспособности заявит вице-президент Майк Пенс. В 2019 году демократы уже пытались объявить Трампу импичмент, но проект заблокировало республиканское большинство в сенате.

После протестов действующий президент США заявил в «Твиттере», что не намерен присутствовать на инаугурации кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Американские спецслужбы готовятся к возможному повторению протестов. Руководство «Фейсбука» и «Твиттера» приняло решение перманентно заблокировать аккаунты Дональда Трампа.

profile-sample2
Sainsbury’s и Morrisons обязали покупателей надевать маски
12-01-2021
profile-sample2
Демократы в Конгрессе готовятся начать процесс импичмента Дональда Трампа
12-01-2021
profile-sample2
На смену EHIC придут новые карты медицинского страхования
12-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.