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Две трети сотрудников NHS хотят уволиться

Две трети сотрудников NHS хотят уволиться
Фото:123rf.com

Они недовольны уровнем оплаты своего труда

11 января в мире отмечают день проявления благодарности и признательности, и этот год не стал исключением. Многие благодарили медицинских работников за их самоотверженный труд во время пандемии. Однако по мнению британского профсоюза GMB, одних слов будет явно недостаточно.

В конце 2020 года профсоюз опросил более двух тысяч сотрудников NHS и выяснил, что более 60% из них подумывают об увольнении. В качестве причины многие называют хроническое недофинансирование медицинской отрасли, начавшееся с приходом к власти Консервативной партии Великобритании. Представители профсоюза подчеркнули, что опрос был проведен до начала второго пика заболеваемости и ужесточения коронавирусных ограничений.

С момента образования NHS в 1948 году годовой бюджет организации увеличивался в среднем на 3,7%, однако с 2009 года рост не превышает 1,4%. GMB и еще тринадцать профсоюзов призвали правительство поднять зарплату медработникам и обратились к населению с просьбой осветить данную проблему в социальных сетях.

«Герои заслуживают большего, нежели слова и аплодисменты. Правительству необходимо предпринять что-либо в кратчайшие сроки, пока служба не развалилась полностью», – заявила представитель профсоюза GMB Рейчел Харрисон.

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