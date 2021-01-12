На смену EHIC придут новые карты медицинского страхования

Их также будут выдавать бесплатно

Ранее для получения врачебной помощи за рубежом граждане Великобритании использовали Европейскую карту медицинского страхования (EHIC). Она дает право владельцу на бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах и при обращении к терапевтам в любой стране ЕС, а также в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Однако теперь, после окончания переходного периода «Брекзита», на смену этим картам постепенно придут новые, сообщает BBC. Жители Великобритании смогут заказать Глобальную карту медицинского страхования (GHIC) на официальном сайте NHS. Ее также будут выдавать бесплатно. Правительство рекомендует подать заявление на получение карты минимум за две недели до поездки, чтобы ее успели доставить.

Но если у вас есть действующая карта EHIC, то менять ее в спешном порядке не нужно. Картой можно пользоваться до окончания срока действия, а уже затем подать заявление на получение карты GHIC. Граждане стран Европейского союза также смогут обращаться со своими картами EHIC в больницы NHS.

Если резидент Великобритании путешествует без карты, он по-прежнему имеет право на необходимое медицинское обслуживание и при необходимости должен связаться с Управлением деловых услуг NHS (NHS Business Services Authority), которое займется процессом оплаты лечения.