Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля

В стране зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом COVID-19

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года, говорится в новости на сайте посольства России в Лондоне. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение между странами было ограничено с 22 декабря 2020 года после обнаружения британскими медэкспертами нового, более заразного штамма коронавируса. Запрет на полеты действовал до 6 января, затем его продлили до 12 января 2021 года.

«У российских граждан сохраняется возможность использовать альтернативные авиамаршруты для возвращения в Россию, но при тщательной проработке вопроса проезда транзитом через ту или иную страну. Граждане Великобритании и иностранные граждане, постоянно проживающие в этой стране по виду на жительство, лететь транзитом в Россию по-прежнему не могут и должны ожидать возобновления авиасообщения», – уточнили в посольстве.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении первого случая заражения россиянина британским штаммом коронавируса, сообщает ТАСС. Заболевший чувствует себя хорошо и уже не заразен, добавила Попова.