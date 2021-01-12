﻿﻿﻿﻿﻿

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля
Фото:123rf.com

В стране зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом COVID-19

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года, говорится в новости на сайте посольства России в Лондоне. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение между странами было ограничено с 22 декабря 2020 года после обнаружения британскими медэкспертами нового, более заразного штамма коронавируса. Запрет на полеты действовал до 6 января, затем его продлили до 12 января 2021 года.

«У российских граждан сохраняется возможность использовать альтернативные авиамаршруты для возвращения в Россию, но при тщательной проработке вопроса проезда транзитом через ту или иную страну. Граждане Великобритании и иностранные граждане, постоянно проживающие в этой стране по виду на жительство, лететь транзитом в Россию по-прежнему не могут и должны ожидать возобновления авиасообщения», – уточнили в посольстве.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении первого случая заражения россиянина британским штаммом коронавируса, сообщает ТАСС. Заболевший чувствует себя хорошо и уже не заразен, добавила Попова.

profile-sample2
Sainsbury’s и Morrisons обязали покупателей надевать маски
12-01-2021
profile-sample2
Демократы в Конгрессе готовятся начать процесс импичмента Дональда Трампа
12-01-2021
profile-sample2
На смену EHIC придут новые карты медицинского страхования
12-01-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.