Sainsbury’s и Morrisons обязали покупателей надевать маски

Супермаркеты ужесточают правила на фоне роста заражений коронавирусом

Супермаркеты Sainsbury’s и Morrisons обязали своих покупателей носить маски в помещении и соблюдать социальную дистанцию, пишет The Guardian. На входе в магазины людей будут встречать специальные охранники, которые проверят наличие масок.

Исключение может быть сделано только в том случае, если клиент не может закрывать лицо по медицинским показаниям. Руководство Morrisons также пообещало выдавать одноразовые маски, если покупатель забыл свою дома.

«Большинство клиентов соблюдает коронавирусные ограничения, однако я видел несколько человек без масок, совершавших покупки всей семьей. Пожалуйста, закрывайте лицо и по возможности ходите в магазин в одиночку, чтобы обезопасить других», – обратился к покупателям исполнительный директор Sainsbury’s Саймон Робертс.

Другие супермаркеты заявили, что им потребуется помощь полиции, так как большинство работников магазина не умеют справляться с конфликтными ситуациями. Однако несколько полицейских уже решительно отказались вмешиваться. «Мы не будем этого делать, – сказал один из сотрудников полиции. – По-вашему, что хуже и требует нашей помощи: двое человек без масок в супермаркете или женщина, пострадавшая от домашнего насилия?»