Британский ретейл показал худшие результаты за 25 лет

Объем продаж резко упал на фоне эпидемии коронавируса

Британский ретейл показал худшие результаты с 1995 года, пишет The Guardian. В 2020 году общий объем продаж по стране упал на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, что является самым низким показателем за последние двадцать пять лет.

Общие продажи непродовольственных товаров снизились на 5%, если включать в этот показатель и онлайн-продажи. Без них картина гораздо более печальная: объем продаж в обычных магазинах упал на рекордные 24% из-за карантина и коронавирусных ограничений.

В плюсе остались только продуктовые магазины: в 2020 году из-за закрытия пабов, ресторанов и кафе продажи выросли на 5,4%.

По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в декабре 2020 года продажи выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом. В особенности это касалось еды и напитков: жители Великобритании закупались продуктами в преддверии новых коронавирусных ограничений и окончания переходного периода «Брекзита». Однако даже такой рост не смог повлиять на сложившуюся ситуацию с ретейлом.

Исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон отметила, что непродовольственные магазины по-прежнему несут потери из-за карантина, и призвала правительство поддержать сектор финансово.