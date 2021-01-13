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Ускользающая красота

Ускользающая красота
фотоДжованни Больдини. Портрет Глэдис Дикон. 1905. wikipedia.org

Она была одной из самых красивых женщин Европы. Потом исчезла, словно растворилась. Прошли годы, и ее имя снова появилось на страницах прессы – газеты писали о ней как сумасшедшей старухе-затворнице. А были дни, когда герцогиня Мальборо блистала в светском обществе и могла свести с ума любого…

wikimedia.org

Рожденная быть звездой

История Глэдис Марии Дикон, широко известной под именем герцогини Мальборо, в свое время поразила многих. Американка по происхождению, Глэдис родилась в Париже. Ее родители были обеспеченными людьми и проводили свою жизнь в путешествиях по Европе.

Все закончилось в один миг, когда в благополучной с виду семье разгорелся скандал: отец Глэдис, убежденный, что его жена завела любовника, ворвался в номер и трижды выстрелил в мужчину, который прятался за диваном. В результате он оказался в тюрьме, его жена, лишенная денег, мужа и чести, продолжила скитаться по Европе, а Глэдис отправили в школу при монастыре.

У девочки была тяга к знаниям: ее хвалили за успехи в математике, она сама изучала латынь, а после школы могла говорить на семи языках. Но ее главным даром была красота. Своими сине-зелеными глазами она пронзительно смотрела на человека, с которым разговаривала, будто заглядывая (так говорили ее знакомые) глубоко в душу. 

Случай, который изменил все

Когда Глэдис было четырнадцать лет, ей попалась газета с заметкой о помолвке девятого герцога Мальборо. Чарльз Спенсер-Черчилль, представитель старинного британского рода (он приходился двоюродным братом Уинстону Черчиллю), был завидным женихом. А его невестой стала супербогатая американка Консуэло Вандербильт, мечтавшая войти в круг британской аристократии.

Мир Глэдис перевернулся – она поняла, что во что бы то ни стало однажды станет герцогиней Мальборо. Она с жадностью стала следить за всеми сообщениями о паре.

Вскоре ее отец умер, оставив ей двести тысяч долларов. Это был ее золотой билет в европейское общество. К тому времени все забыли про скандал со стрельбой, а красота Глэдис обезоруживала самых злых сплетников. Марсель Пруст писал о ней: «Я никогда не встречал девушку столь красивую, с таким великолепным умом, такую добрую и очаровательную».

От воздыхателей у утонченной красавицы не было отбоя. Самые состоятельные женихи Англии, Франции, Италии преклонялись перед ней. Среди ее поклонников были даже русский посол и сын королевы Виктории. Но у Глэдис была одна мечта, к которой она стремилась. И – о чудо! – в конце 1890-х герцог Мальборо, услышав о невероятно красивой и умной девушке, пригласил ее погостить к себе, в Бленхеймский дворец. Глэдис приехала и быстро подружилась с женой герцога. Ничего не подозревающая Консуэло откровенничала с новой приятельницей, жалуясь на свой совсем не идеальный брак, заключенный не по любви, а по расчету: герцогу были необходимы деньги Консуэло, чтобы содержать дворец, а ее родители мечтали о титуле для дочери. 

Бленхеймский дворец pixabay.com

Но даже здесь, в шаге от мечты, Глэдис продолжала, пусть невольно, очаровывать мужчин. Однажды дворец герцога посетил наследный принц Пруссии Вильгельм и без памяти влюбился в юную красавицу. К ужасу своего отца, Вильгельм сделал ей предложение и подарил кольцо. Король был в бешенстве и приказал своему отпрыску немедленно возвращаться домой и прихватить подарок с собой. История с принцем просочилась в прессу, прославив Глэдис на весь мир. 

Красота требует жертв

Глэдис прекрасно осознавала власть своей красоты и сама часами могла любоваться собой в зеркало. Но, как любая женщина, она не была готова мириться с некоторыми недостатками внешности. Одним из них, на ее придирчивый взгляд, была небольшая впадина между лбом и носом. Девушка даже посетила музей в Риме, чтобы измерить расстояние между глазами и носом на греко-римских статуях. В двадцать два года она решилась на операцию: введенный в переносицу парафин должен был заполнить эту ямку. Но комки парафина стали свободно передвигаться под кожей и перешли сначала на щеки, а потом и на подбородок. Говорят, Глэдис приказала убрать все зеркала из комнаты, а когда принимала гостей, сидя у камина, массировала кожу, нежно направляя растаявший от жара воск обратно к переносице. Но она все еще была прекрасна, хотя после неудачного вмешательства стала реже бывать в обществе.

wikimedia.org

Мечты сбываются

Счастливый момент настал в 1906 году, когда супруги Мальборо расстались. Казалось бы, вот она, мечта, совсем близко. Но Консуэло не давала развод мужу до тех пор, пока не устроила свою личную жизнь. А Глэдис ждала, довольствуясь статусом любовницы, целых пятнадцать лет.

Она стала чаще бывать во дворце герцога Мальборо, и с ее появлением в интерьере дворца стали происходить явные изменения. Так, черты Глэдис угадываются в двух сфинксах, охраняющих лестницу между водными террасами. Но самое главное – на потолке портика в Бленхейме появились огромные глаза, которые должны были повторить чарующий взгляд Глэдис.

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И наконец в 1921 году в Париже ее подростковая мечта сбылась: она стала герцогиней Мальборо. 

Несчастливый брак

Теперь Глэдис была хозяйкой Бленхейма и повелительницей сердца лорда Мальборо. Правда, быстро выяснилось, что лорд – сноб и зануда. А три выкидыша в сочетании со скукой довели Глэдис до депрессии. От нечего делать она занялась разведением бленхейм-спаниелей и даже преуспела в этом. Что очень бесило лорда, так как десятки собак могли спокойно разгуливать по дворцу, портя драгоценные ковры и мебель. Всего через два года брак начал распадаться.

Чарльз Ричард Джон Спенсер-Черчилль, девятый герцог Мальборо. wikimedia.org

Говорят, герцогиня Мальборо держала под подушкой револьвер – на случай, если супруг заглянет к ней спальню. В конце концов лорд уехал от жены в лондонскую квартиру, оставив ее без слуг. Герцог стал распространять слухи о невменяемости своей второй жены, а потом выселил ее из дворца. Глэдис переехала в Лондон и попыталась вернуться в светское общество, но к тому моменту от ее былой красоты не осталось и следа. А разгневанный герцог отключил в квартире газ, телефон и электричество. Они даже развестись не успели: герцог умер от рака, не оставив Глэдис почти ничего. И ей пришлось исчезнуть. 

Консуэло Вандербильт, герцогиня Мальборо. wikimedia.org

Таинственная дама

Она купила маленький домик на севере Оксфордшира, а затем переехала на ферму Грейндж в Чакомбе, где занавесила окна плотными шторами и уединилась за чтением. Она называла себя миссис Спенсер, по первой части фамилии мужа, поэтому никто и не догадывался, кто она на самом деле. Выходила герцогиня только поздно вечером, чтобы ее никто не мог видеть. А компанию ей составлял только слуга-поляк, навещавший герцогиню каждый день. Соседи думали, что эта странная женщина – ведьма.

К восьмидесяти годам Глэдис сильно ослабла и совсем перестала покидать дом. Прознавшие о ее местонахождении племянники решили, что, если странную тетку поместить в психиатрическую клинику, так будет лучше для всех. А потом без ее ведома выгребли из дома все ценное. Одно только старинное издание Чосера было продано за тридцать две тысячи фунтов. 

Несчастная женщина провела в клинике пятнадцать лет, мечтая только об одном – вернуться в свой дом. Единственным, кто ее постоянно проведывал, был тот самый польский слуга – он утверждал, что у герцогини по-прежнему острый ум и на сумасшедшую она никак не похожа. Глэдис умерла во сне в 1977 году в возрасте девяносто шести лет. 

* * *

Биография Глэдис Дикон  – красивая история с грустным концом. Мечты не всегда приводят к счастливому финалу, а красота иногда оказывается губительной. Но не все так печально. Даже будучи изгнанной и забытой, Глэдис все равно осталась хозяйкой дворца Бленхейм, и красивые большие глаза на потолке дворца следят за всем, что там происходит. А еще герцогиня однажды так сформулировала свой взгляд на жизнь: «Уединение – это счастье: оно позволяет тебе стать кем угодно». Так, может, она была по-своему счастлива?

Подготовила Оксана Кеш

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