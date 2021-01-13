Недетские проблемы острова Уайт

Остров Уайт в заливе Солент находится всего в нескольких километрах от Саутгемптона и Портсмута, однако живет совсем непохожей на них жизнью. Любимое место отдыха туристов и пожилых англичан, остров связан с большой землей только паромным сообщением. Стоимость билета на паром меняется в зависимости от сезона и в школьные каникулы может доходить до £200 (за перевоз автомобиля).

На фоне благополучной Юго-Восточной Англии остров выделяется показателем детской бедности: в то время как в Англии он в среднем составляет 30%, на острове Уайт это 32,2%. Самый высокий показатель в Англии в 2019–2020 годах отмечен в Миддлсборо – там бедность затрагивает 41,1% детей. При этом в случае с островом Уайт стереотипное упоминание большого количества этнических меньшинств (и якобы пропорциональный уровень бедности) разбивается о реальность: население острова – около 150 тыс. человек, и 92,2% из них белые англичане.

Мы поговорили с жительницей острова Мелиндой Генри, которая переехала в Англию из Латвии, – она переживает по поводу ситуации на острове Уайт.

– По вашим словам, островитяне, особенно дети, терпят бедствие. Как такое возможно в развитой западной стране?

– Хочу уточнить: я не хочу очернить место своего проживания, а стремлюсь привлечь внимание фондов, способных помочь нашим местным организациям. Самая большая проблема состоит в том, что на острове не хватает работы для всех проживающих. Из-за этого у нас огромная пропорция домов в собственности муниципалитета, и некоторых переселяют с большой земли сюда, потому что здесь проще получить муниципальное жилье. Даже до пандемии здесь было много безработных, а во время нее стало еще хуже, потому что 45% нашей экономики – это туризм. Летом ситуация была чуть лучше, потому что вся Англия отправилась к нам отдыхать, но сейчас все вновь осложнилось.

У нас нет работы для всех, государство не хочет строить мост, а если бы мост и появился, наши дороги в таком состоянии, что не выдержали бы большого потока машин.

В итоге у нас очень высокий уровень детской бедности – хотя на местах все помогают как могут. К примеру, недавно я разговаривала с сотрудницей школы, спрашивала, как ситуация с коронавирусом и переход на удаленное обучение повлияли на детей – и она рассказала, что конкретно их школа выдала детям 50 хромбуков, причем многие получили их безвозмездно.

Некоторые получили от школы предоплаченные мобильные модемы, потому что во многих семьях даже нет стабильного подключения к интернету, а без этого дети не могли бы учиться. Дважды та же школа собирала деньги через платформу GoFundMe, чтобы предоставить горячие обеды детям из самых неблагополучных семей – не знаю, насколько в этом участвовал муниципалитет, но тем не менее школа собирала деньги.

Кроме того, в моем городе горячими обедами детей кормила организация Aspire Church. Все это необходимо, потому что многие дети имеют возможность получить хороший горячий обед только в школе – это правда, я сама знаю такие семьи. Школа также помогает детям приобрести форму. Одежду, из которой дети выросли, можно обменять при церкви – во время пандемии спрос на такую услугу очень вырос.

И конечно, у нас очень много благотворительных магазинов секонд-хенд – покупать в них считается намного менее зазорным, чем на большой земле. Да и к ситуации пандемии нас готовили. Уже много лет при муниципалитете работают специальные курсы, где обучают готовить еду с минимальным количеством отходов

Десять лет назад была запущена программа Toy Appeal. Люди, переселившиеся с большой земли, поняли, что здесь очень много детей, которые остаются без подарка на Рождество – у родителей просто нет возможности его купить. И тогда, десять лет назад, они организовали установку специальных контейнеров, куда любой желающий мог положить подарок. В первые годы эта инициатива вызвала ажиотаж – сейчас, конечно, энтузиазм сдвинулся в сторону других проблем, но инициатива существует.

– Как жители острова в целом переживали пандемию на бытовом уровне?

– До Рождества наши коронавирусные ограничения относились к Tier 1, Stay Aware. Но у нас на острове всего одна больница, и если вирус разгуляется, она не сможет вместить всех желающих. Поэтому местные просят людей с большой земли – тех, кто работает на острове, кто приезжает отдыхать, у кого здесь загородные дома, – не приезжать. Я даже знаю, что сейчас во многих пабах, ресторанах, салонах красоты охрана не пускает внутрь тех, у кого нет подтверждения их постоянного адреса проживания на острове.

– На вашей странице в «Фейсбуке» вы рассказываете о проекте создания русской библиотеки на острове. Что это за проект?

– Я начала его во время второго карантина – решила открыть на острове частную библиотеку для поддержки русскоязычного сообщества. Сначала я покупала книги за свой счет, затем опубликовала в «Фейсбуке» просьбу пожертвовать книги на русском языке – я сама оплачивала их пересылку. Я получила огромный отклик и много теплых слов. Да, на острове есть русскоязычная диаспора, в которой немало людей с высшим образованием, и им интересно это начинание. Я открою библиотеку у себя дома, а если будет спрос, то к апрелю попробую обратиться к муниципалитету с просьбой выделить помещение. Главное – начать что-то делать. В карантин людям хочется как-то отвлечься, а возможность читать книги на родном языке – приятное развлечение.

– На ваш взгляд, что сейчас больше всего нужно острову от государства?

– Было бы хорошо, если бы государство обратило внимание на наш транспорт, государственная поддержка и регулирование очень бы помогли. К примеру, наша островная автобусная компания – монополист, и она выставляет цены на билеты выше, чем на большой земле. Расписание паромов – а ими владеют три частные компании – никак не соотносится с расписанием автобусов и поездов, так что после высадки с парома в Саутгемптоне или Портсмуте приходится долго сидеть на станции в ожидании поезда.

Беседовала Вера Щербина