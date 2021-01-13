Актуальная юридическая информация от Law Firm Limited

Коронавирус в Великобритании: обновление иммиграционных правил (по состоянию на 12 января 2021 года)

Тем, кто вынужденно задержался в Великобритании

Некоторые владельцы виз, находившиеся в Великобритании во время пандемии, не смогли уехать до истечения срока действия визы из-за ограничений на поездки. Правительство позволяло людям в этой ситуации продлевать визы с помощью упрощенного онлайн-процесса подачи заявлений, но теперь эту политику Home Office заменила исключительная гарантия, то есть обещание дополнительного времени для пребывания, которое превышает срок действия выданного ранее вида на жительство.

Исключительная гарантия первоначально была доступна только тем, у кого срок действия визы истекал до 31 октября 2020 года, но точка отсечения была отодвинута, поскольку вирусный кризис снова обострился зимой.

В самой последней версии руководства Home Office говорится, что исключительные гарантии предоставляются тем, кто намеревается покинуть Великобританию, но не смог этого сделать и имеет визу или другой вид на жительство, срок действия которых истекает с 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

Похоже, что это будет снова отложено, хотя Home Office, как правило, ждал до последней минуты, прежде чем расширять подобные отклонения от правил.

Заявители, запрашивающие исключительную гарантию, должны написать в Home Office по электронной почте, использовав в теме письма сочетание слов «запрос на предоставление гарантии».

Ранее существовала онлайн-форма, но она была отозвана.

Руководство Home Office также позволяет всем желающим подать заявление на получение дальнейшего вида на жительство, чтобы остаться в Великобритании, даже в тех случаях, когда обычно нужно было бы подать заявление на визу из родной страны, при условии что заявление является срочным.

Тем, кто вынужденно задержался за пределами Великобритании

11 января 2021 года Home Office опубликовал правила схемы под названием Covid Visa Concession Scheme.

Она предназначена для того, чтобы помочь людям, у которых было разрешение жить в Великобритании, но разрешение истекло, когда они задержались за границей из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом и не смогли вернуться назад в Великобританию.

При условии, что они отвечают критериям приемлемости, указанным в руководстве Home Office, таким заявителям будет предоставлено разрешение на въезд, действительное три месяца, чтобы они могли вернуться в Великобританию и должным образом подать заявление на продление своего пребывания в стране.

Но эта схема нацелена на тех, кто покинул Великобританию до 17 марта 2020 года (дата, когда Министерство иностранных дел изменило свои рекомендации по путешествиям). Те, кто покинул Великобританию после 17 марта 2020 года, будут рассматриваться по вышеуказанной схеме только в исключительных обстоятельствах. К таковым относятся тяжелая болезнь или смерть близкого родственника за границей и поездка с целью получения медицинской помощи.

Для тех, кто беспокоится о том, нарушат ли они свой период непрерывного проживания в Великобритании для целей будущей подачи для получения бессрочного вида на жительства (ПМЖ), иммиграционные правила теперь гласят, что отсутствие за пределами Великобритании, вызванное нарушением поездки из-за пандемии, не будет засчитываться в 180-дневный максимум.

Визы по категории Start-Up и Innovator

Руководство Home Office в этом отношении включает в себя отступление от правил в связи с коронавирусом, которое гласит следующее: «Кандидатам, которые уже получили полный двухлетний период, разрешенный в данном визовом маршруте маршруте, но не смогли развить свой бизнес достаточно, чтобы перейти на инновационный маршрут из-за воздействия на него пандемии COVID-19, могут быть в исключительных случаях [предоставлены] еще 12 месяцев, чтобы это сделать».

Кроме того, в руководстве Home Office для организаций, поддерживающих людей по визам Start-Up и Innovator, есть раздел о коронавирусе. Среди прочего, в нем содержится рекомендация тем чиновникам, кто выдает письма endorsement, провести «откровенные разговоры с потенциальными кандидатами, которые, возможно, готовы поразмыслить о том, смогут ли они начать развивать свой бизнес в Великобритании в нынешней ситуации».

Путешествие в Великобританию: обязательный карантин

Приезжие, прибывающие в Англию, должны пройти карантин в течение десяти дней и с 15 января 2021 года сдать отрицательный тест на коронавирус перед отъездом в Великобританию.

Тест должен быть сдан не позднее чем за три дня до вылета, и отрицательный результат теста не освобождает человека от общего карантинного требования в стране после прилета в Великобританию. Однако в соответствии со схемой Test to Release приезжие смогут пройти частный тест на коронавирус в Англии через пять дней и покинуть карантин, если их тест будет отрицательным.

Существует также список стран и территорий, известных как транспортные коридоры, для которых вообще не существует карантинных требований. Число освобожденных от карантина стран росло и уменьшалось в соответствии с ситуацией с коронавирусом во всем мире; в июле 2020 года в список входили 59 стран и территорий, а в итоге он насчитывал 77. Последняя поправка к списку исключила из него Объединенные Арабские Эмираты с 12 января 2021 года.

Прибывающие из стран туристического коридора все равно должны будут предоставить отрицательный тест перед отъездом в Великобританию.

Визы с истекающим сроком действия, вклеенные в паспорта (entry clearance vignette)

С 28 апреля по 31 декабря 2020 года Home Office предложил установить отступление от правил для тех, кто получил разрешение на въезд в Великобританию, но не смог им воспользоваться до истечения 30 дней: «Если срок действия вашей 30-дневной визы для поездки в Великобританию на работу, учебу или воссоединения с семьей истек или вот-вот истечет, вы можете бесплатно запросить замену визы с пересмотренными сроками действия до конца этого года. Это не относится к другим типам виз. Этот процесс будет применяться до конца 2020 года».

Теперь это отступление от правил, похоже, не действует; страница руководства Home Office больше не упоминает о нем. Однако те, кто получил бесплатную сменную визу entry clearance в паспорт по этой схеме (которая должна была быть действительна в течение 90 дней вместо 30), могут подать заявку на ее дальнейшее продление за £154.

Home Office сообщает в этой связи: «Мы настоятельно рекомендуем вам… подавать заявление на замену просроченной виньетки (entry clearance) только тогда, когда вы уверены, что можете приехать в Великобританию».

Заявки изнутри Великобритании

Все визовые центры в Великобритании были закрыты в конце марта, но постепенно открывались в течение 2020 года. Home Office обновил свое руководство 5 ноября 2020 года, чтобы подчеркнуть, что они остаются открытыми, несмотря на вторую волну коронавируса: «Наши иммиграционные службы в стране (службы подачи заявлений на визу и гражданство Великобритании, центры обслуживания и поддержки и центры тестирования английского языка) останутся открытыми».

Это останется так и во время действующего локдауна: на начало 2021 года все центры UKVCAS были открыты, за исключением четырех, которые закрылись из-за проблемы, связанной с COVID-19.

Схема EU Settlement Scheme

Продлевать крайний срок подачи заявок по данной схеме после 30 июня 2021 года не планируется.

Министр внутренних дел Великобритании заявил в апреле 2020 года: «Мы не видим причин продлевать крайний срок, когда есть еще более года, чтобы подать заявку».

Запрет на выселение жильцов в Англии продлен на шесть недель

Запрет на выселение в Англии был продлен на шесть недель после аналогичного шага в Шотландии в прошлый четверг. Этот шаг будет означать, что уведомления о выселении, которые могли бы начаться снова в прошедший понедельник, не будут подаваться во время локдауна ввиду коронавируса.

Нынешние ограничения должны были закончиться в понедельник, 11 января 2021 года, но благотворительные организации призвали к большей финансовой поддержке арендаторов.

За последний месяц английские судебные приставы не смогли вручить уведомления и обеспечить принудительное выселение, получившее название рождественского перемирия.

Выселения были запрещены в начале первого локдауна в марте – и правительство Великобритании также продлило срок уведомления арендодателей с трех до шести месяцев.

В сентябре 2020 года суды приступили к рассмотрению накопившихся дел о возврате имущества, начав с наиболее серьезных дел, таких как дела, связанные с насилием в семье или антиобщественным поведением.

Поскольку некоторые из них должны были пройти, благотворительные организации и оппозиционные партии призывали продлить запрет на действия судебных приставов, учитывая более строгие ограничения и большую угрозу передачи COVID-19.

Жилье – это нерешенный вопрос. В Шотландии запрет на выдачу ордеров на выселение, который должен был истечь 22 января, был продлен до конца марта. Он будет применяться ко всем выселениям в районах, подпадающих под ограничения локдауна третьего или четвертого уровня, за исключением случаев серьезного антиобщественного поведения, включая бытовое насилие.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик объявил, что в Англии запрет на действия судебных приставов будет продлен до 21 февраля 2021 года.

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