Беспорядки в Капитолии

Что общего между теорией заговора о педофилах-сатанистах у власти, осадой Капитолия и Дональдом Трампом? Все, что вы хотели знать о QAnon, но боялись спросить.

Шаман в Капитолии

Еще до окончания первой недели 2021 года интернет наполнили мемы вроде «Я хочу отменить подписку на 2021-й после первой бесплатной недели». Источником вдохновения для юмористов стали события в Вашингтоне: 6 января десятки тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались на митинг, который закончился беспорядками в здании Конгресса США.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий во время утверждения результата президентских выборов. Протестующие, уверенные в массовой фальсификации, пытались сорвать сертификацию голосов выборщиков, которая дает зеленый свет сопернику Трампа – Джо Байдену. Для восстановления порядка пришлось подключить национальную гвардию и спецназ. Но пока протестующие были в Капитолии, они успели порезвиться: покурить травы на камеру, посидеть в кресле спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, положив ноги на ее рабочий стол, сфотографироваться за кафедрой спикера. Позднее украденную кафедру попытались продать на онлайн-аукционе.

Среди протестующих выделялся полуголый викинг с боевой раскраской на лице и в меховом головном уборе с рогами. В интернете нет тайн, и личность его быстро раскрыли: героем самых крутых мемов января стал 33-летний Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели. Он бывший актер, дополнительно подрабатывавший озвучкой, а еще он постоянный участник митингов в поддержку Трампа и последователь теории заговора QAnon.

На снимках, которые облетели весь мир, Ченсли нес копье около двух метров в длину с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия. Но Ченсли не просто хулиган, его прозвище – Шаман QAnon. В течение последних двух лет он стал культовой фигурой в кругах сторонников Трампа, выступая с пламенными речами на митингах и ведя агитацию в соцсетях.

Его аккаунты в YouTube и «Фейсбуке» – бесконечный поток агитационных мемов и размышлений на тему глубинного государства и государства в государстве (то есть невидимой бесконтрольной власти, неподотчетной ни официальным властным структурам, ни общественности). Когда YouTube удалил его канал, Ченсли продолжал размещать видео под ником YellowstoneWolfAZ на Rumble – популярном среди консерваторов видеохостинге. Он сам сдался властям, позвонив в ФБР, когда возвращался в родную Аризону с митинга. Ченсли написал две книги: «Воля и сила. Внутри живой библиотеки», вышедшую под псевдонимом Одинокий волк, и «Разум за разумом: глубокое состояние иллюзии», опубликованную под именем Джейкоб Анджели. В феврале Ченсли, одетый в шаманскую одежду, появился на митинге Трампа с табличкой «Q sent me» («Кью послал меня»).

По мнению кьюанонщиков, миром правит секта педофилов-каннибалов, которые в своих садистских ритуалах насилуют и убивают детей; как ни странно, изверги эти преимущественно состоят в Демократической партии. А вот Трамп – молодец и борец с сатанистами, он противостоит мировому злу и развращенным элитам и оставляет в «Твиттере» зашифрованные послания для своих последователей. Это, несомненно, одно из самых элегантных объяснений эксцентричных высказываний Трампа в соцсетях – от них коллективный разум хипстеров из Кремниевой долины взорвался, и аккаунт «борца с сатанистами» забанили навсегда. Но это уже другая история.

QAnon и политика

Вернемся к QAnon и вопросу о политическом влиянии, казалось бы, бредовой теории. В отличие от «плоскоземельцев» и любителей шапочек из фольги, адепты QAnon неплохо вооружены, организованы и четко нацелены на проникновение во власть. Опрос Yahoo! News выявил, что около половины сторонников Трампа верят в доктрину QAnon.

Газета The New York Times сообщила, что мужчина из Алабамы в день осады припарковал у здания Капитолия грузовик с оружием и одиннадцатью «коктейлями Молотова». ФБР обещает вознаграждение до $50 тыс. за помощь в установлении личностей изготовителей самодельных бомб, найденных во время беспорядков.

Согласно исследованию канала AlJazeera, на выборах в ноябре 2020 года идеи QAnon разделяли 23 кандидата в Конгресс. Ярая активистка QAnon Марджори Тейлор Грин была избрана в Конгресс от штата Джорджия. Al Jazeera сообщает, что в 2017 году Грин разместила в интернете видео, в котором она называла Q (Кью – основатель QAnon) патриотом: «Многие события, о которых он давал подсказки и говорил на других форумах и 4chan, действительно оказались правдой». В том же видео она говорит: «Появилась уникальная возможность разрушить этот глобальный заговор сатанинских педофилов, и я думаю, что у нас есть президент, который может это сделать». Трамп в «Твиттере» поздравил Марджори с победой.

Неизвестно, разделяет ли идеи QAnon член палаты делегатов Западной Вирджинии Дерек Эванс, переметнувшийся после поражения на выборах в 2016 году от демократов к республиканцам, но на на штурм Конгресса он пошел, да еще и транслировал происходящее в соцсетях.

Майкл Флинн, первый советник Трампа по национальной безопасности, в июле разместил в «Твиттере» клип, в котором он после клятвы членов Конгресса и произнес лозунг QAnon: «Where we go one – we go all». В свою биографию в «Твиттере» он добавил хештег организации – #TakeTheOath.

Еще в 2018 году Дональд Трамп принял в Белом доме одного из авторов теории заговора о педофилах среди американских политиков – Майкла Уильяма Леброна, также известного как Лайонел. Тот с гордостью выложил совместный снимок из Овального кабинета в «Инстаграме».

Во время последней президентской кампании вице-президент Майкл Пенс чуть не принял от QAnon пожертвование в сумме около миллиона долларов, да вовремя советники отговорили.

В августе прошлого года Трамп на пресс-конференции подчеркнул, что знает, как хорошо сторонники конспирологических теорий к нему относятся, и ценит это. На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли Трамп спасает мир от секты педофилов и каннибалов, президент сказал: «В этом разве есть что-то плохое? Вообще-то да, мы спасаем мир». Далее он добавил, что его команда спасает мир от радикальной левой философии, которая подрывает основы демократии США. Видимо, с целью спасения мира Трамп многократно ретвитил в своем аккаунте сообщения сторонников QAnon, чем, безусловно, продолжал набирать баллы в лагере конспирологов.

Кто-то справедливо заметит, что все средства хороши не только в любви, но и в политике, и вполне логично, что Трамп не смог проигнорировать такой лакомый кусочек преданного электората в ситуации, когда каждый голос на счету. Кроме того, статус спасителя нации, которым президента награждает QAnon, не мог не польстить его самолюбию.

Ху из Q?

Вкратце: движение QAnon сформировалось вокруг конспирологической теории, будто высшие эшелоны власти США – не что иное, как международная организация по торговле детьми, в которую входят политики, бизнесмены и голливудские звезды. Трамп, по их мнению, борется с силами зла, и вроде бы военные тоже на его стороне. Придет день, и все педофилы будут повержены, а противники Трампа – зачищены и отправлены в тюрьму Гуантамо. Понятно, что сатанисты готовы на все, чтобы убрать Трампа с политической арены, даже на подмену бюллетеней голосования.

Впервые такая информация появилась на форуме 4chan, ее в 2017 году разместил пользователь с ником Q. Тогда Q заявил, что скоро будет арестована Хиллари Клинтон – онa и другие демократы якобы занимались торговлей детьми в пиццерии округа Колумбия. Q утверждал, что является инсайдером с высоким уровнем допуска к секретной информации. Затем его сообщения стали появляться на платформе 8chan. С тех пор зашифрованные послания кочуют по интернет-форумам и соцсетям.

QAnon опирается на старые антисемитские сценарии о тайных заговорщиках и апокалиптических битвах между добром и злом; детали меняются в зависимости от событий в мировой политике и локального контекста. Один из лейтмотивов – день великого пробуждения (Great Awakenıng), когда Трамп в открытую выступит против сатанистов и при помощи военных одержит убедительную победу. Если все это показалось вам похожим на религиозный культ, то вам не показалось.

Не стоит думать, что QAnon – чисто американское движение. Кандидат наук Марк-Андре Арджентино, исследователь QAnon из Университета Конкордия (Монреаль), обнаружил следы QAnon более чем в семидесяти странах, от Германии до Новой Зеландии. Популярность групп, связанных с QAnon, эксперты объясняют в том числе и работой фабрик троллей Евгения Пригожина. Пандемия только обострила чувствительность людей к теориям заговора – анализ Facebook показал, что в 2020 году популярность QAnon в сети выросла на 581%.

В интервью Al Jazeera Брайан Левин, директор Центра изучения вопросов ненависти и экстремизма при Университете штата Калифорния в Сан-Бернардино (CSUSB), заметил, что расплывчатая доктрина QAnon обладает притягательностью антиэлитного послания, достаточно эластичного, чтобы привлечь внимание множества людей, которые боятся лишиться права голоса в нынешней политической системе. Проще говоря, в наше время, полное неопределенности, некоторым людям облегчает жизнь сумасшедшая теория, которая объясняет все проблемы через простую концепцию добра и зла. Но опасения политологов и социологов вызывает даже не апокалиптический культ, положенный в основу QAnon, а возможное перерождение объединения в террористическую организацию; все предпосылки для этого уже есть. В мае 2019 года ФБР объявило, что QAnon представляет угрозу как внутренний терроризм.

Подготовила Елена Лео