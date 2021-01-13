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Поговорим о «Душе»

Поговорим о «Душе»

                       Сергей Сычев

Редко можно такое сказать, но главным фильмом 2020 года в итоге оказался мультик. Новый пиксаровский анимационный фильм «Душа», в общем, и был одним из флагманских релизов «Диснея». Его ждали целый год, дату выхода переносили, а в итоге выпустили сразу на Disney+, да еще и бесплатно для всех подписчиков.

Впервые в истории «Пиксара» фильм такого уровня зрители встретили не в кино, а дома. Может, и к лучшему, потому что «Душа» не столько зрелище, сколько размышление о самых важных вещах. И хотя кажется, что речь идет о смерти, значимой темы для диснеевской анимационной продукции последних лет, на самом деле мысль авторов сосредоточена на жизни. И на выборе, который мы делаем.

Если не знать, как долго делается анимация (работа над этим мультиком заняла, например, около пяти лет), можно было бы решить, что «Душа» – продукт сугубо конъюнктурный. 2020 год стал трагическим, многие потеряли своих близких, не говоря уже о работе, общении, возможностях и многом другом. Это был период утрат, и он еще не окончен. Насколько же актуален фильм, герой которого, Джо, умирает в самом начале повествования! Да еще при том, что происходит это после того, как он впервые в жизни получил настоящий большой шанс.

Джо работает учителем музыки в средней школе, хотя всегда мечтал играть джаз на сцене и быть звездой, легендой, как его кумиры с обложек пластинок. В тот самый день, когда ему предложили выступить с популярным джаз-бэндом в качестве приглашенного пианиста, Джо настигает смерть. И даже после этого все идет не так. Вместо рая (или что там должно быть впереди) душа Джо попадает в академию для еще не воплотившихся душ. Джо достается самая сложная ученица, мизантропка под номером 22, которая уже не первое тысячелетие отказывается становиться человеком.

Понятно, что в результате долгого совместного пути им обоим придется многое поменять в своем мировоззрении и принять некое большое решение. А чтобы они поторопились и не тормозили, их будет преследовать аналог агента Смита из «Матрицы», всемогущий блюститель загробного порядка – впрочем, довольно забавный и неуклюжий зануда.

Фильм принадлежит к определенной традиции, и это быстро считывается. Тут, разумеется, и «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры, и «Рождественская история» Диккенса, и «Космическая одиссея» Кубрика, и в какой-то мере «Ла-Ла Ленд», с которым «Душу» связывает не только сакральное преклонение перед джазом у главного героя, но и темы дружбы, одиночества, мечты, выбора. Да и сам джаз тут выступает символом свободы, творчества, парения духа. Авторы мультика находят настолько точное и буквальное решение для объяснения природы катарсиса, что даже неловко. Теперь в подобных случаях соответствующий образ из «Души» будет преследовать и взрослых зрителей – а им, кстати, фильм во многом и адресован.

Он ведь не слишком детский, скорее подростковый. Душа номер 22, даром что древняя, почти как Лилит, ведет себя именно как ребенок в переходном возрасте. Все существующие авторитеты ниспровергнуты, личные переживания, не в меру эмоциональные, стоят на первом месте, ощущение непонятости окружающими приводит к постоянной агрессии, но где-то внутри теплится мечта о чем-то большем. 

При этом основной посыл «Души», ее главный, полемический месседж – в том, что именно мечта является главной опасностью. В ней, популярно объясняют нам авторы, и содержится источник всех наших будущих бед. Так, каждая душа (такова концепция фильма) перед рождением будто бы должна выбрать себе призвание, свой конек, цель в жизни, чтобы было куда идти. Но уже в начале фильма мы видим, как тяжело Джо жить с мыслью, что он не исполнил заветное и не стал музыкантом, что он лузер.

Есть великолепный, но прочно забытый советский документальный фильм-анкета «Все мои сыновья». Одна из его героинь рассказывала, как она больше всего на свете боялась быть посредственностью, а потом с ужасом поняла, что она, по всей видимости, как раз такая посредственность и есть. Похожие чувства и у Джо – равно как и у многих зрителей, в том числе тех, чьи мечты и надежды разбились в коронавирусном году. 

Так вот, авторы «Мечты» категорически выступают против мысли о предназначении и предопределенности. Кстати, во многом по схожим причинам христианство когда-то предало анафеме неоплатонические представления о предсуществовании душ (в том числе ересь Оригена). Возможно, сценаристы «Пиксара» в курсе этого и ввели такую идею как еще одно ироническое обыгрывание христианской метафизики.

Идея врожденной цели, таланта в определенной области, который необходимо реализовать, делает человека несвободным, громогласно объявляется в «Душе». А если посмотреть на мир и на себя беспристрастно и честно, то окажется, что жизнь куда интереснее и глубже, чем представлялось ранее.

Возможно, кто-то сочтет это вульгарным экзистенциализмом, но, пожалуй, пиксаровский суперхит как-нибудь переживет такой ярлык – и будет спасать от падения в пропасть за ржаным полем. В конечном счете, есть в «Душе» какой-то прекрасный сэлинджеровский пафос, но смеяться над ним не хочется. Не просто же так мультик вышел под Рождество, что пиксаровским хитам несвойственно. Время раздумий, рефлексии – и чуда, которое навсегда входит в жизнь. На сей раз таким чудом и стала эта прекрасная и мудрая анимация. 

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