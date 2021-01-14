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В Великобритании протестируют электронные паспорта вакцинации

В Великобритании протестируют электронные паспорта вакцинации
Фото:123rf.com

Проект получил финансирование в размере £75 тыс.

Британские компании iProov и Mvine, занимающиеся вопросами хранения биометрических данных и обеспечения кибербезопасности, разработали приложение, с помощью которого можно подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса. Оно будет работать в качестве специального электронного паспорта, пишет City A.M.

Новый проект получил финансирование в размере £75 тыс. от государственного фонда Innovate UK, занимающегося внедрением новых технологий на рынок. Испытания приложения пройдут с января по март 2021 года. Правительство Великобритании хочет понять, как можно использовать эти паспорта для контроля за ходом вакцинации. К примеру, по данным приложения можно судить о возможности ослабления коронавирусных ограничений в том или ином регионе. В случае успешной работы приложения, его планируют распространить по всей стране.

Ранее власти давали противоречивые комментарии касаемо использования подобных документов. Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что правительство не будет использовать их при открытии пабов и ресторанов. Однако министр по вопросам вакцинации Надим Захави не исключил дальнейшее использование новой технологии. Сторонники паспортов вакцинации говорят, что они могут оживить туристическую индустрию и помочь авиакомпаниям быстрее возобновить полеты.

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