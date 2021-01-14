Экзамен GCSE и А-Level по русскому языку: что этот год нам готовит

Эпидемия коронавируса вынудила изменить подход к образованию как государственные школы, так и частные учебные центры. Шокирующей новостью для учеников и преподавателей стала отмена официальных тестов. Чего ждать в этом году тем, кто запланировал сдать экзамены по русскому языку в рамках стандартов GCSE или A-Level, рассказала Ольга Петровна Брамли, основатель и директор Лондонской школы русского языка и литературы – экзаменационного центра Pearson.

– Зачем нужно готовиться к экзаменам GCSE и A-Level по русскому языку? Что это даст в будущем?

-Во-первых, мы понимаем, что для большинства студентов – это первый или второй родной язык. А знание родного языка и грамотность в родном языке очень важны для формирования устойчивой, уверенной в себе, а, следовательно, и успешной, счастливой личности. Наше мышление базируется на языке. Запоминание оcновывается на тексте. Правильно и грамотно оформленные мысли ведут к порядку в голове и грамотно построенному будущему.

Во-вторых, при определенной подготовке можно гарантировать себе высший балл по предмету, так как большинство наших студентов уже владеют русской речью в той или иной степени. А, как известно, для поступления в университет необходимо предоставить 6-7 высоких результатов по GCSE и 3-4 хороших результата на A-Level. В данном случае студенты получают высший балл по русскому языку GCSE и по A-Level! Два экзамена на «отлично» у них в кармане!

Есть еще и фактор будущего – Россия сейчас быстро развивающаяся экономически страна с большим потенциалом. Студенты, у которых уже есть хорошее знание языка среды – английского, в будущем смогут найти себе хорошую работу, связанную с Россией и родным русским языком.

И на Западе знание русского языка высоко котируется. Даже в опере – если вы хорошо владеете русским мировые международные конкурсы для вас открыты! Исполнение арий на русском языке очень трудное, требует высокого мастерства, оно высоко котируется!

– Как изменились правила сдачи экзаменов из-за пандемии? Упрощает ли это ситуацию для родителей и учеников или наоборот?

-В связи с отменой стандартных экзаменов вся ответственность за оценивание студентов падает на официально зарегистрированные центры, которые получают систему правил и оценочных категорий от госкомиссии и Министерства образования Соединенного Королевства. Свежих правил на 2021-й год пока еще нет, но нас уже ориентировали в государственной комиссии Pearson, что будет примерно так же, как в прошлом году. А в прошлом году в оценочные категории входили и работа в классе на уроках, и выполнение домашних заданий, количество часов, которые студент работал (кстати, официальное количество часов в курсе A-LEVEL RUSSIAN-4-5 в неделю), и результаты внутреннего тестирования, и так называемые МОКи (mock tests), то есть пробные экзамены, и т. д. Это целый комплекс оценок и факторов! На руководителя центра возлагается полная личная ответственность за выведение окончательных объективных оценок.

В связи с этим студенты, которые занимаются на официальных сертифицированных курсах могут быть оценены без проблем.

По опыту прошлого года проблемы начинаются там, где студенты работают на дому или готовятся на неофициальных курсах. Их работу объективно оценить по единым критериям непросто или даже невозможно! Поэтому мы рекомендуем студентам поступить на официальный курс как можно скорее, чтобы было достаточно времени их оценить, и они не остались «за бортом» этого процесса. В прошлом году многих, кто не записался на наш курс, должны были перенести на осень. Госкомиссия Pearson пока не подтверждает, что будет осенняя сессия. Ждут решения Минпросвещения Британии.

– Каким критериям отвечают сертифицированные школы подготовки к этим экзаменам и сколько их в Британии?

– Мне известны всего две русские школы, которые являются сертифицированными центрами в Великобритании. Одна из них – Лондонская школа русского языка и литературы. Наш образовательный центр непрерывно работает 23 года. Он старейший в Великобритании.

В прошлом году абсолютно все студенты– в нашем центре их было 20 – и в ходе ассессмента, и в дополнительную осеннюю сессию получили высший балл А* по A-level! Те, кто проходил ассессмент по GCSE, заработали высший балл – “девятки”! Мы очень рады этим результатам и поздравляем всех студентов, их учителей и родителей с успехом! Они много работали и заслужили эти оценки! (А, кто писал экзамен GCSE осенью, еще пока ждут результаты в феврале. Надеемся, что тоже будет высший балл. Всех вместе их тоже будет около 20, по GCSE).

Официальные центры регулярно инспектируются независимой государственной комиссией во время экзаменов. У инспекции есть целый ряд своих критериев проверки работы центра. Главным в этой проверке всегда выступают такие факторы, как объективность и конфиденциальность проведения экзамена.

– Расскажите о плюсах и минусах дистанционного обучения.

– Есть большой плюс в том, что на наши сертифицированные курсы GCSE и A-Level Russian смогут поступить студенты с разных концов страны – для этого им не нужно далеко ехать.

Что касается более младших учеников, то тоже не все так плохо. Многие показывают большую концентрацию внимания при дистанционной работе. Русскоязычные родители, как правило, могут принимать участие в уроке: это ведет к более тесному общению с ребенком на родном языке, более качественной помощи ребенку и по ходу урока, и при выполнении домашних заданий. Конечно, дети теряют в живом общении, но это временно.

– Как убедить ребенка заниматься еще и по субботам, если он уже и так измучен зумом и изоляцией?

– Превратить эти занятия в игру, видеть положительные стороны таких занятий, научиться самим и научить детей получать от них радость и удовлетворение! А уж наши талантливые учителя максимально постараются сделать эти уроки интересными и эффективными. Я в этом не сомневаюсь!

Беседовала Ксения Дьякова-Тиноку