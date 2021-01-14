Благотворительная лотерея фонда Gift of Life: поможем детям победить рак!

Уже 10 лет английский фонд Gift of Life, сестринская организация крупнейшего российского фонда «Подари жизнь» , обеспечивает детей, больных раком, жизненно-необходимыми лекарствами, не доступными в России.

За годы активной работы фонд поддержал более 460 детей и молодых взрослых в борьбе с болезнью и принял к оплате почти 550 заявок на закупку зарубежных препаратов и других медицинских потребностей для наших подопечных. ⁠Команда фонда не только смогла привлечь более £7,7 млн на помощь российским детям, но и объединила сотни неравнодушных людей, готовых сделать свой вклад в общее доброе дело.

В этом году из-за глобальной пандемии Gift of Life вынужден был отменить свой десятый юбилейный благотворительный вечер в пользу подопечных фонда. Но рак не уходит на карантин и помощь тяжелобольным детям сегодня необходима даже больше, чем прежде. Поэтому вместо проведения традиционного благотворительного аукциона друзья и партнёры фонда пожертвовали замечательные подарки для благотворительной лотереи! Принять участие в ней может любой желающий!

Купив всего один билет по ссылке, вы можете и помочь детям, и выиграть один из потрясающих призов:

Приз 1 – Бесценно

Семь томов «Истории Российского государства» Бориса Акунина с личной печатью и автографом автора на каждой книге.

Приз 2 – Бесценно

Два VIP-приглашения на церемонию открытия Недели российского кино в Лондоне – 2021, включая посещение after-party и встречу с организаторами.

Приз 3 – £450

Индивидуальный тур или онлайн-консультация по современному искусству.

Опытный эксперт Ольга Овенден познакомит вас с миром современного искусства лондонского Ист-Энда.

Приз 4 – £300

Трехмесячный абонемент книжного клуба «под одеялом» Arbuzz Lectures с доступом к театральным прочтениям и дискуссиям для детей в ZOOM. Также приз включает чтение одной книги индивидуально для вашего ребенка и его друзей.

Приз 5 – £150

Подарочный сертификат на ужин с дегустацией домашних настоек для двоих в ZIMA Russian Restaurant в Сохо.

Приз 6 – £150

Набор рождественских елочных игрушек ручной работы в винтажном стиле.

Чем больше билетов вы приобретаете – тем больше шансов стать победителем и тем больше средств будет направленно на работу по спасению детских жизней от онкологии! Присоединяетесь уже сегодня, помогайте тяжелобольным детям и выигрывайте эксклюзивные призы. Розыгрыш состоится 29 января этого года.

Билеты и детали призов – на сайте организаторов.