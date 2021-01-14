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Кембриджский университет начнет принимать абитуриентов с оценками BBB

Кембриджский университет начнет принимать абитуриентов с оценками BBB
Фото:123rf.com

Это даст шанс детям из бедных семей получить высшее образование

Кембриджский университет начнет принимать абитуриентов, сдавших выпускные экзамены A-Levels на оценки BBB (или «четверки»), пишет The Telegraph. Это позволит детям из бедных семей, приютов и школ с низкой успеваемостью получить высшее образование. В 2019 году похожую программу представил Оксфордский университет.
Обычно учебное заведение принимает выпускников школ с оценками A*AA. Однако по словам проректора Кембриджского университета Стивена Тупа, некоторые школьники показывают плохие результаты по независящим от них причинам, например, из-за болезни. Однако COVID-19 в список таких причин не входит, пояснили в университете.
По данной квоте в Кембридж могут попасть до 50 человек. Сначала они пройдут бесплатный годичный базовый курс, а после этого смогут выбрать специализацию и поступить в один из тринадцати колледжей университета. Если полученных в течение года знаний будет недостаточно для поступления, то Кембридж окажет помощь студентам в поступлении в другие вузы.
Запуск программы стал возможным благодаря филантропам Кристине и Питеру Доусонам: они предоставили университету £5 млн.

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