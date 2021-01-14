Великобритания ограничила въезд в страну прибывающим из Португалии и стран Южной Америки

Ограничения связаны с новым штаммом коронавируса

В Великобритании приостановили въезд в страну пассажиров из целого ряда стран Южной Америки и Португалии из-за нового бразильского штамма коронавируса, сообщает Sky News. Ограничения вступают в силу с 4:00 15 января.

«Я принял решение запретить въезд в страну из Аргентины, Бразилии, Боливии, Кабо-Верде, Чили, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гвианы, Панамы, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая и Венесуэлы», – написал в «Твиттере» министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

Португалия была внесена в список из-за тесных связей с Бразилией. Исключение будет сделано только для водителей, перевозящих товары первой необходимости. Граждане Великобритании, Ирландии и иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Великобритании, могут беспрепятственно вернуться домой, однако должны самоизолироваться на 10 дней сразу по прибытии.

Бразилия ограничила въезд в страну прибывающим из Великобритании еще 25 декабря. В обеих странах были выявлены новые разновидности коронавируса, которые распространяются быстрее обычного штамма. Ранее Великобритания ограничила въезд в страну прибывающим из Дании и Южной Африки.