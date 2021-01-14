«Вспоминая Вторую мировую войну»: проект Русскоязычного общества Кембриджа

Русскоязычное общество Кембриджа сообщило об успешном завершении проекта «Вспоминая Вторую мировую войну». Он включал ряд публичных мероприятий и публикацию брошюры с автобиографиями 15 ветеранов и 20 личными воспоминаниями членов семей ветеранов, свидетелей военных действий на Западном и Восточном фронтах.

За 20 лет своей благотворительной деятельности участникам общества удалось организовать несколько публичных встреч с участием российских и британских ветеранов войны. Краткие автобиографии ветеранов, сопровождаемые фотографиями и яркими воспоминаниями об их участии в Арктических конвоях, представлены в первой части брошюры «Ветераны Второй мировой войны в Великобритании» .

Вторая часть, «Живая память», посвящается личным историям, написанным членами Русскоязычного общества Кембриджа: воспоминания о годах войны членов семей ветеранов, тех, кто были свидетелями бомбардировок Блиц, служили в Королевских ВВС или сражались на Восточном фронте – на земле, на море и в небе.

«Мы искренне благодарны всем, кто помог нам реализовать публикацию брошюры, включая 15 ветеранов и членов их семей, 13 членов КемРуСС, поделившихся своими семейными историями, корректора Беверли Лотт, дизайнера Марию Бестюжеву и волонтеров КемРуСС Елену Карл и Ксению Афонину, авторов и исполнителей этого проекта. Особую благодарность выражаем Городскому совету Кембриджа, чей грант VE-75 помог нам напечатать брошюры», – говорит председатель Попечительского совета общества Ксения Афонина.

Из-за пандемии коронавируса следующие мероприятия пришлось провести в онлайн-формате:

– Запись видеопоздравления с Днем Победы от капитана Рольфа Монтифа, ветерана WWII (в мае);

– Показ художественного фильма «Франц + Полина» и онлайн-дискуссия с режиссером фильма Михаилом Сегалом (в июне);

– Виртуальная встреча с российскими ветеранами в Москве, которые должны были, но не смогли приехать в Великобританию в мае (в августе);

– Лекция доктора исторических наук Джона Барбера «Операция Барбаросса: Переломный момент Второй мировой войны» (в сентябре);

– Вечер поэзии времен Второй мировой войны с переводчицей Марией Блоштейн (в октябре).