Более 70% женщин не смогли получить оплачиваемый отпуск на время закрытия школ

Работодатели не хотят входить в положение матерей

По правилам программы Job Retention Scheme сотрудники могут получить оплачиваемый отпуск (furlough), если ухаживают за человеком из группы риска или ребенком на время закрытия школ. Чаще всего это делают женщины, но работодатели не хотят входить в их положение, пишет The Guardian.

Британский профсоюзный центр TUC выяснил, что 71% обратившихся за отпуском женщин получили отказ от работодателя.

Одна из матерей даже процитировала своему начальнику правила программы Retention Scheme, однако он предложил взять выходные за свой счет. Еще одной женщине пришлось выполнять всю работу по ночам – после укладывания детей спать. «Я заканчиваю работать в час ночи, а в пять утра уже просыпается мой младший ребенок. С таким графиком я долго не протяну», – рассказала женщина.

Работники TUC опрашивали родителей обоего пола: взять на себя обязанности по уходу за ребенком решили 3,1 тыс. женщин и всего 167 мужчин.

По мнению генерального секретаря TUC Френсис О’Грейди, сложившаяся ситуация может нивелировать все успехи общества по достижению гендерного равенства. При этом 75% отцов получили отказ от работодателя.