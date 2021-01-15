1,3 млн иностранных граждан уехали из Великобритании в 2020 году

Это крупнейшее сокращение населения со времен Второй мировой войны

1,3 млн иностранных граждан покинули Великобританию в 2020 году, сообщает газета The Independent со ссылкой на исследование Центра передовых технологий в области экономической статистики (Economic Statistics Centre of Excellence). Страна переживает самое большое сокращение населения со времен Второй мировой войны, говорят аналитики.

Из одного только Лондона уехали более 700 тыс. человек – это почти 8% от общего населения британской столицы, говорят авторы исследования Майкл О’Коннор и Джонатан Портес.

Основной причиной аналитики называют не «Брекзит», а резкое сокращение числа рабочих мест в гостинично-ресторанном бизнесе, который сильнее других пострадал от последствий пандемии коронавируса. Выход Великобритании из ЕС скажется уже после эпидемии, когда иностранные работники начнут возвращаться в страну. Они смогут получить право жить и работать в Великобритании, только если наберут нужное количество баллов по разработанным правительством критериям.

А вот Национальная статистическая служба (ONS) приводит совсем другие данные. По их подсчетам, из страны уехали чуть более 500 тыс. человек.